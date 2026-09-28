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【本日から】チャンカレ、レトルトカレー3500個を振る舞い！ 大の里優勝記念で太っ腹

2026年09月28日 12時35分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

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大の里関の優勝記念。カレーを食べたら、レトルトカレーがもらえる！

　北陸を中心に展開するカレーチェーン「カレーのチャンピオン」「チャンピオンカレー」では、本日9月28日から、石川県出身の横綱・大の里関の優勝を記念した「振る舞いレト」を全店舗で実施します。

　期間中、店内またはテイクアウトでカレーを1食注文すると、「チャンピオンカレー レトルトカレー（中辛）」が1個プレゼントされます。

　プレゼントは全店舗合計3500個を用意。各店舗の準備数がなくなり次第終了します。

チャンピオンカレー レトルトカレー（中辛）

■「振る舞いレト」
実施期間：9月28日～各店舗なくなり次第終了
実施店舗：カレーのチャンピオン、チャンピオンカレー全店舗
内容：カレー1食の注文につき「チャンピオンカレー レトルトカレー（中辛）」1個をプレゼント
配布数：全店舗合計3500個
※店内飲食・テイクアウトともに対象

ーーー

　石川県出身の大の里関の優勝を祝う、北陸で愛されるチャンカレらしい企画。カレーを食べて、さらにカレーがもらえるとはめでたい！ 「振る舞いレト」で優勝をお祝いしましょう！
 

※記事中の価格は税込み

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ナベコ

アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
 

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