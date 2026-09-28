【本日から】チャンカレ、レトルトカレー3500個を振る舞い！ 大の里優勝記念で太っ腹

北陸を中心に展開するカレーチェーン「カレーのチャンピオン」「チャンピオンカレー」では、本日9月28日から、石川県出身の横綱・大の里関の優勝を記念した「振る舞いレト」を全店舗で実施します。

期間中、店内またはテイクアウトでカレーを1食注文すると、「チャンピオンカレー レトルトカレー（中辛）」が1個プレゼントされます。

プレゼントは全店舗合計3500個を用意。各店舗の準備数がなくなり次第終了します。

■「振る舞いレト」

実施期間：9月28日～各店舗なくなり次第終了

実施店舗：カレーのチャンピオン、チャンピオンカレー全店舗

内容：カレー1食の注文につき「チャンピオンカレー レトルトカレー（中辛）」1個をプレゼント

配布数：全店舗合計3500個

※店内飲食・テイクアウトともに対象

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石川県出身の大の里関の優勝を祝う、北陸で愛されるチャンカレらしい企画。カレーを食べて、さらにカレーがもらえるとはめでたい！ 「振る舞いレト」で優勝をお祝いしましょう！



※記事中の価格は税込み

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