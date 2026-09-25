iPhone Air、アマゾンでまたセール　10月16日からのプライム感謝祭に登場

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10月13日から先行セール、10月16日から本番が始まるアマゾンの「プライム感謝祭」で、アップルの「iPhone Air」がセール対象となることがわかった。「こいつ、いつもセールやってるな……」とか言ってはいけない。適切な安さは、やはり正義なのだ。

iPhone Airは2025年秋発売で、筐体を薄くすることにこだわった設計が特徴。単眼のアウトカメラやモノラルスピーカーなど、同世代の他のiPhoneに劣る部分もあるが、ファンの間で根強い人気を誇るモデルだ。

Apple Store Onlineでの販売価格は18万9800円から。9月25日現在、プライム感謝祭での販売価格は公開されていないが、8月のセールでは256GBモデルが15万円台で販売された実績もある。

セールはアマゾンプライムへの加入が必須となるが、iPhone Airの購入を考えている人には見逃せないチャンスとなりそうだ。