ASUS ROG×Xbox共同開発のポータブルゲーミングPC「ROG XBOX Ally X20」予約開始、7.4インチOLEDと120Hz対応だ

ソフマップは、ASUS ROGとXboxが共同開発したポータブルゲーミングPC「ROG XBOX Ally X20」の予約受付を開始した。発売日は10月16日予定だ。製品は24GBメモリ、1TB SSD、Windows 11 Homeを搭載し、持ち運べるゲーミングPCとして高い処理性能と汎用性を備える構成だ。

ディスプレイは7.4インチOLEDで、120Hzのリフレッシュレートに対応する。発色や黒の締まりに優れるOLEDと、高速描画に向く120Hzの組み合わせにより、アクションゲームや競技性の高いタイトルでも滑らかな表示が期待できる。Windows 11 Homeを採用しているため、PCゲームを場所を選ばず遊びやすく、携帯ゲーム機の手軽さとPCとしての柔軟性を両立する設計だ。

外観は半透明のブラックボディにゴールドのアクセントを加えたプレミアムな仕上がりで、ゴールドのジョイスティックや緑色のXboxボタン、背面のROG 20周年記念バッジが存在感を高める。さらに、ALLYとXREALのアクセサリを組み合わせた「ROG XBOX Ally X20 Bundle」も用意され、仮想ディスプレイを活用した大画面志向のプレイ環境を構築できる。購入はソフマップの製品ページから予約する形だ。