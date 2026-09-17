BoseのOpen Ear 2機種が予約開始　Ultra Open Earbuds第2世代とSports Open Earbudsが10月1日発売

ソフマップ・ドットコムは9月18日、BOSEの新製品「Bose Ultra Open Earbuds（第2世代）」と「Bose Sports Open Earbuds」の予約受付を開始した。発売日はどちらも10月1日で、前者の価格は39,600円、後者は29,700円となる。購入はソフマップ・ドットコムの公式通販サイトから行える。

Bose Ultra Open Earbuds（第2世代）は、一日中快適に使える装着感と洗練されたデザインを備えたプレミアムOpen Earだ。耳をふさがずに音楽を楽しめる構造により、周囲の音を取り込みながら自然なリスニング体験を実現するという。カラーはブラック、ホワイト、オリーブグリーン、スカイピンク、チェリーチョコレートの5色展開だ。

いっぽうのBose Sports Open Earbudsは、スポーツやアウトドア向けに設計されたモデルだ。快適で安定した装着感と耐久性を重視し、走る時や鍛える時にも使いやすい点が特徴となる。カラーはホワイト、ユーカリプタスグリーン、ブラックの3色が用意される。

両モデルともBoseらしいサウンドを核に据え、日常使いからアクティブシーンまで幅広く対応する。さらに、期間限定で「レビュー投稿ポイントプレゼントキャンペーン」と「30日間返金キャンペーン」も実施中で、購入を検討しやすい仕組みが整う。