ニコンが簡単にプロの写真・動画が撮れるフルサイズカメラ「Z5IIC」を発表＝EVFレスで小型軽量＆低価格を実現





ニコンはZマウントを採用したフルサイズ・ミラーレスカメラ「Z5IIC」を海外で発表した。上位モデル「Z5II」の基本性能をベースにしつつ、電子ビューファインダー（EVF）を排したスクリーンプライオリティ（ファインダーレス）のフラットトップデザインを採用している。

撮像素子には有効画素数2450万画素の裏面照射型CMOSセンサーを搭載し、画像処理エンジンには同社のフラグシップ機と同等の「EXPEED 7」を採用。スマートフォンからのステップアップを目指すユーザーやミラーレスカメラの初心者に向けて開発されており、直感的な操作感とフルサイズならではの高画質を両立させている。

発売時期は10月中旬の予定で、米国での直販価格はボディ単体が1399.95ドル、標準ズームレンズ「NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3」が付属するレンズキットが1699.95ドルとなっている。米国では「Z5II」ボディは1849.95ドルから1699.95ドルに値下げされており、「Z5IIC」との価格差は300ドルとなっている。

Z5IIとの主な違いは、Z5IICにはEVFを搭載せず、本体の高さはZ5IIの約100.5mmから約80.5mmへと抑えられ、ボディ質量も620g（撮影時700g）から、538g（撮影時620g）に軽量化。モニター解像度はZ5IIの約210万ドットに対し、Z5IICは約104万ドット。追加された機能はニコンで初めてAFで魚の検出に対応、モードダイヤルに15種類のシーンモードを搭載、動画では商品レビュー撮影に適したプロダクトレビューモードやRECランプが備わっている。

EVFレスのフラットデザイン

「シーンモード」ダイヤルを搭載

AI AFでは「魚」にも対応



デザイン面では、バッグへの出し入れが容易なスリムでフラットな上部形状となっており、カラーバリエーションにはシルバーとブラックの2色が用意されている。

ボディの主要部には軽量かつ堅牢なマグネシウム合金を使用し、防塵・防滴に配慮した設計が施されている。本体サイズは約134×80.5×72mmで、本体質量は約538g、バッテリーやSDカードを含む撮影時質量は約620gである。

静止画は最高6048×4032ドットで14-bit RAWのNEFで保存可能。メカシャッターは1/4000～30秒、電子では1/8000が可能。ISOは100～25600、HLGでは400～64000、拡張で204800が可能だ。手ブレ補正はセンサーシフトで5軸対応、VRレンズと協調可能で最大7.5段補正となる。

背面には3.2型（約104万ドット）のバリアングル式TFT液晶タッチパネルモニターを搭載し、ローアングルやハイアングル、自撮り撮影に対応するほか、タッチ操作によるフォーカス合わせやシャッター操作、再生時のピンチイン・ピンチアウト操作が可能である。

初心者向けの撮影アシスト機能として、ニコンのフルサイズミラーレスカメラとしては初となる15種類の「シーンモード」をモードダイヤルに搭載している。ポートレート、ペット、料理、夜景、夕焼けなどのシーンを選択するだけで、カメラが色合い、明るさ、ホワイトバランス、ピクチャーコントロールなどの設定を自動で最適化する。

さらに、専用ボタンを押すことで、ニコンや著名クリエイターが作成した「イメージングレシピ」を即座に呼び出して撮影に適用できる。AUTOモードに設定した際は、AIが被写体やシーンを分析し、絞り、シャッタースピード、ISO感度、オートフォーカスを自動で調整する。

オートフォーカスには、ディープラーニング技術を活用したAI被写体検出AFを搭載している。人物、犬、猫、鳥、車、飛行機に加え、ニコンで初めて「魚」の検出に対応し、全10種類の被写体を自動で認識・追尾する。

High-Speed Frame Capture +（C30）モード設定時には、シャッターボタンを全押しする前から最大1秒間遡って記録する「プリリリースキャプチャ」機能を利用できる。また、フィルムカメラのような有機的な質感を付与できる「フィルムグラニュール（フィルムグレイン）」機能も備えている。

動画機能では、最高4K UHD/60p（DXフォーマットにクロップ）およびFull HD/120pでの記録に対応し、4倍や5倍のスローモーション動画の作成が可能である。撮影中であることを一目で確認できるRECランプやモニター上の赤枠表示、カメラ前に提示された商品へ素早くピピントを合わせる「プロダクトレビューモード」を搭載する。

さらに、H.265 10-bitやN-Log、SDカードへのN-RAW動画記録に対応するほか、UVC/UAC規格をサポートしているため、PCとUSB接続するだけでWebカメラやライブ配信機器として活用できる。

専用アプリ「SnapBridge」によるスマートフォンへの画像自動転送やリモート操作が可能。また、「Nikon Imaging Cloud」との連携により、Wi-Fi経由でのクラウド自動バックアップやファームウェアの直接更新に対応する。

電源にはリチウムイオン充電池「EN-EL15c」を採用し、USB Type-Cケーブル経由での本体充電に対応している。