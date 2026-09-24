0.01mm単位で入力感度を調整！ ASUS「TUF Gaming K4 Magnetic」9月25日発売

ASUS JAPANは、磁気式キースイッチを採用した75%サイズのゲーミングキーボード「TUF Gaming K4 Magnetic」を9月25日に発売する。
「TUF Gaming K4 Magnetic」は、アクチュエーションポイントを0.1mmから3.3mmの範囲で0.01mm単位に調整できる磁気式キースイッチを搭載する。ホットスワップにも対応し、用途や好みに応じてスイッチ交換が可能だ。さらに、8,000Hzのポーリングレートにより遅延は0.125msまで抑えられ、ラピッドトリガーとSpeed Tapモードも備える。高速入力を求めるFPSやアクションゲームとの相性が高い仕様だ。
打鍵感にも配慮がある。ガスケットマウント構造とPORONパッド、シリコンシートなどを含む5層の吸音構造を採用し、キー入力時の反響音や金属音を抑える設計だ。加えて、耐摩耗性に優れたダブルショットPBTキーキャップを採用し、長期使用でもテカリが出にくいという。専用ボリュームノブも備え、ゲーム中でも音量調整を素早く行える。
筐体は75%配列のコンパクト設計で、デスク上の占有面積を抑えつつ、必要なキー操作を確保する。カラーはブラックとホワイトの2色で、見た目の統一感を重視するユーザーにも選びやすい構成だ。
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