RTX 5080搭載PCが86,000円オフ！ パソコンショップSEVENの限定セールは9月24日23:59まで

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、9月24日23:59までの限定で「2026/9/24 24時間限定セール」を開催中だ。運営するパソコンショップSEVENの特設ページでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大86,000円オフの割引を実施するという。

注目の対象モデルは、Core Ultra 7-270K PlusとGeForce RTX 5080を搭載する「ZEFT G62CO」だ。64GB DDR5メモリ、2TB SSD、1000W 80Plus Gold電源を備え、通常845,800円から86,000円引きの759,800円（税抜）で販売する。ケースにはCoolerMaster COSMOS ALPHAを採用し、OSはWindows 11 Pro 64ビット版となる。

このほか、Core Ultra 7-265KFとGeForce RTX 5070 Tiを組み合わせた「ZEFT Z55EKD」は549,800円（税抜）、Core Ultra 7-270K PlusとGeForce RTX 5070 Tiを搭載した「ZEFT G62BO」は565,800円（税抜）で用意する。いずれも32GB DDR5メモリ、2TB SSD、80Plus Gold認証電源を備え、送料無料で購入できる点が特徴だ。

セール対象は発表時点で全10商品に及ぶ。購入はパソコンショップSEVENのセール特設ページから行う形式で、掲載ページごとに仕様や価格を確認しながら選べる。最新世代のCPUとGPUを組み合わせた高性能BTOパソコンを、短期間で比較検討したい読者に向く内容だ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。