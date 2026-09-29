XとInstagramを合わせたフォロワーは40万人を突破。いまグラビア界で存在感を発揮する天野ちよ（あまの・ちよ）さんが、2ndトレーディングカード「天野ちよ ～フリフリ～」（発売元：WooHooカンパニー、価格：1BOX 6600円）の発売記念イベントを9月12日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
7月初旬に待望の1st写真集「ひとしずく」が発売され、グラビア活動における大きな目標を達成した天野さん。8月末にバースデー撮影会オフ会も開催され、さらにファンを増やしたところで2ndトレカのイベントを迎えた。
――どんなトレカに仕上がりました？
【天野ちよ】 パッケージ写真を見たら分かりますが、レース生地の衣装が多めで可愛い方向に振ったトレカです。メイドやバニーなど、あまり挑戦してこなかった衣装があるのもポイント。撮影は5月に都内のスタジオでやりました。
――メイドになった感想は？
【天野ちよ】 実はメイド服はほとんど着たことがなかったので、自分からリクエストして用意していただいたんです。「これって、どうなんだろう？」「似合っているのかな？」と、ちょっとヘンな気持ちでカメラと向き合っていました（笑）。
――お気に入りは？
【天野ちよ】 黄色と黒の水玉模様の水着のカードです。SNSでも反響があったので、ぜひご覧になっていただきたいです。赤のランジェリーで魅せるカードも、スタイリストさんが持ってきたメガネをかけていて、知的な雰囲気になっているので注目です。
――特に可愛いと思うのは？
【天野ちよ】 ハート印をあしらったピンク色のビキニのカードかな。髪型もハーフツインだったし、ファンのみなさんからも「いいね！」「可愛い！」と言っていただけました。
ちなみにメイドについては、ファンからの意見がぜんぜん寄せられていないそうで、「もしかしたら不評なのかな？」と自嘲。10月10日に神保町の書泉グランデにて、このトレカの2回目のイベントがあるので、参加を決めていたり検討中の人は心に刻んでおこう。
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