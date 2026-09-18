ゲーミングPCが最大85,000円オフ！ 1日限定セール、全10商品が送料無料

セブンアールジャパンは、BTOパソコンブランド「パソコンショップSEVEN」において、9月22日に24時間限定セール「2026/9/22 24時間限定セール」を実施する。期間は9月22日0:00から9月22日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大85,000円オフとなる企画だ。販売は同社のセール特設ページで行われ、送料無料で購入できる構成も用意されるという。

注目機種のひとつが「ZEFT G62BP」だ。Windows 11 Pro 64ビット版、Intel Core Ultra 7-270K Plus、GeForce RTX 5080、64GB DDR5メモリ、2TB SSDを搭載し、Z890チップセットと1000W 80Plus Gold電源を採用する高性能モデルだ。通常834,800円から85,000円引きの749,800円（税抜）、送料無料で購入できる。

このほかにも、GeForce RTX 5070 Ti搭載の「ZEFT G62BL」は通常599,800円から60,000円オフの539,800円（税抜）、AMD Ryzen 9 9950X3D2とGeForce RTX 5060 Ti 16GBを組み合わせた「ZEFT R65WQ」は通常575,800円から57,000円オフの518,800円（税抜）となる。いずれもゲーム用途だけでなく、動画編集や3D制作など高負荷な作業にも対応しやすい構成だ。

セール対象は計10商品にのぼり、ゲーミングPCから汎用デスクトップPCまで幅広く選べる点も特徴だ。購入はパソコンショップSEVENのセール特設ページから行う形で、各製品ページに仕様や価格が掲載される。限定期間が1日だけのため、狙いの構成がある場合は早めの確認が重要だ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。