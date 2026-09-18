RTX 5080搭載ゲーミングPCが8万8000円オフ！ パソコンショップSEVEN、9月21日限定セール

セブンアールジャパンは、同社が運営するパソコンショップSEVENにおいて、9月21日に「2026/9/21 24時間限定セール」を実施する。セール期間は9月21日0:00から9月21日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大88,000円オフで販売するという。購入は特設ページから行う形だ。

注目商品は「ZEFT Z55HS」で、Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版、Intel Core Ultra 7-265KF、GeForce RTX 5080、64GB DDR5メモリ、2TB SSDを搭載する。ミドルタワーケースとIntel Z890チップセット、850W 80Plus Gold電源を組み合わせた構成で、通常787,800円から88,000円オフの699,800円（税抜）となる。送料無料で、ハイエンド帯のゲーム環境や動画編集用途まで見据えた内容だ。

さらに「ZEFT R61BF」は、AMD Ryzen 9 9950X3DとGeForce RTX 5080を採用した高性能モデルで、Windows 11 Home 64ビット版、32GB DDR5メモリ、1TB SSD、Antec P20C ブラックケース、850W 80Plus Gold電源を備える。通常713,800円から74,000円オフの639,800円（税抜）で、こちらも送料無料となる。高フレームレートを狙うゲーミング用途に加え、重めのクリエイティブ作業にも対応しやすい構成だ。

比較的手に取りやすい価格帯としては「ZEFT R66H」も対象だ。AMD Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5060、16GB DDR5メモリ、1TB SSDを組み合わせ、マイクロタワーケースと650W 80Plus Bronze電源を採用する。通常289,800円から18,000円オフの271,800円（税抜）で、こちらも送料無料となる。セール対象はこのほかにも全10商品あり、購入は9月21日限定の特設ページから進める形だ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。