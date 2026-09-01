ゴッホの「星月夜」がノートPCに！ MSI限定「Prestige 14 Flip AI+」登場

エムエスアイコンピュータージャパンは、限定デザインの14インチビジネスノートPC「Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition」2モデルを、9月17日より順次発売する。モチーフはフィンセント・ファン・ゴッホの《星月夜》と《ローヌ川の星月夜》で、製品ページでは「Prestige-14-Flip-AI+The-Starry-Night-2700JP」と「Prestige-14-Flip-AI+Starry-Night-Over-the-Rhone-2710JP」の2機種が案内されている。価格はオープン価格となっている。

この限定モデルは、天板に高精細デジタルプリントとダイヤモンドカット加工を施し、名画の質感をノートPCに落とし込んだ点が大きな特徴だ。キーボード面にはGlossy Laser仕上げを採用し、MSI初代ロゴに着想を得た四つ星モチーフを配置するなど、細部までアート性を意識した仕立てとなる。さらにMSI Center Sには専用UIデザインを用意し、外観だけでなく操作体験にも限定感を持たせている。

機能面では、14インチ WUXGAのOLEDディスプレイを搭載し、DCI-P3相当の広色域とLow Blue Lightに対応する。付属のMSI Nano Penによるペンタッチ操作に対応しており、360度展開できるフリップ構造と組み合わせることで、ノートPCモード、タブレットスタイル、スタンドスタイルを使い分けられる。メモ取り、イラスト制作、資料への書き込み、対面プレゼンテーションまで、仕事と創作の両方を支える設計だ。

内部性能も抜かりない。CPUは16コア構成の「インテル Core Ultra X9 プロセッサー 378H」、グラフィックスは「インテル Arc B390 GPU」を採用し、32GB LPDDR5Xメモリと1TB M.2 NVMe SSDを組み合わせる。薄さは13.9mm、重量は約1.37kgと携帯性に優れ、81Whrバッテリーにより最大19時間の動画再生、最大29時間のアイドル時駆動に対応する。通信面ではWi-Fi 7、Bluetooth 6.0、Thunderbolt 4 Type-C、USB3.2 Gen2 Type-A、HDMIを備え、外出先からデスクトップ環境まで幅広くこなす。

付属品も限定仕様で統一され、MSI Nano Pen、マウス、マウスパッド、スリーブバッグ、パスケースが同梱される。ビジネス用途の実用性に加え、ゴッホ作品を所有するような感覚を味わえるコレクション性も持つため、アート好きのユーザーや、見た目と性能の両立を求めるビジネスユーザーに向く製品だ。