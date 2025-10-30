Cloudflare WANとの接続検証でRTX1300/RTX840が確認、IPsecや自動切替に対応

ヤマハは、Cloudflare WANとの接続検証結果を公表した。2026年2月からCloudflare社サイトに検証済みルーター（Third-party integration）としてRTX1300とRTX840が掲載され、楽天モバイルおよびSCSKによる接続検証で、CloudflareとのVPN（IPsec）接続や負荷分散/Act-Standby構成での挙動確認などが実施された。

検証では、CloudflareとのVPN（IPsec）接続、負荷分散/Act-Standby構成での挙動確認、VPNトンネルダウン時の回線自動切換えと回線復旧後の自動切戻り、さらにRTX1300からのローカルブレイクアウトが確認され、上記構成で問題が無いことが示された。これにより、クラウド型WAN環境と拠点ルーターを組み合わせた冗長化や通信制御の実運用に向けた見通しが立つ内容だ。

サンプルconfigはCloudflare社サイトで公開されている。