最大17万5000円オフ＆送料無料！ 最新のゲーミングPCセールをチェック

セブンアールジャパンは、同社が運営するパソコンショップSEVENにおいて、9月19日に「2026/9/19 24時間限定セール」を実施する。セール期間は9月19日0:00から9月19日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大175,000円オフとなる。購入は特設ページおよび各製品ページから可能だ。

注目製品のZEFT R65XUは、Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版、AMD Ryzen 9 9950X3D2、GeForce RTX 5090、128GB DDR5メモリ、2000GB SSDを搭載するハイエンド構成だ。CoolerMaster MasterFrame 600 Blackケースと1300W 80Plus platinum電源を備え、通常1,674,800円（税抜）から175,000円引きの1,499,800円（税抜）、送料無料で提供する。

ZEFT R60FWは、AMD Ryzen 9 9900XとRadeon RX 9060XTを組み合わせたゲーミング向けモデルだ。32GB DDR5メモリ、1000GB SSD、750W 80Plus gold電源を採用し、通常377,800円（税抜）から28,000円オフの349,800円（税抜）となる。



ZEFT Z55IGは、intel Core Ultra7-265FとGeForce RTX 5070を搭載し、32GB DDR5メモリ、1000GB SSD、intel B860チップセット、850W 80Plus gold電源を備える。通常449,800円（税抜）から50,000円引きの399,800円（税抜）で、いずれも送料無料だ。

セール対象はこのほかを含め全10商品で、用途や予算に応じて選べる点が特徴だ。高性能GPUを求めるゲーミングユーザーから、バランス重視のデスクトップPCを探すユーザーまで、幅広いニーズに対応する内容となる。詳細はセール特設ページで確認でき、各製品ページからそのまま購入へ進める。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。