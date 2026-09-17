JAPANNEXT、43インチ4K IPS液晶モニター「JN-IPS43U」を発売
JAPANNEXTは、43インチのIPSパネルを搭載した4K液晶モニター「JN-IPS43U」を9月17日に発売する。直販価格は49,980円だ。あわせて、3年保証モデル「JN-IPS43U-H3」は52,480円、5年保証モデル「JN-IPS43U-H5」は54,980円で同日発売となる。購入はJAPANNEXT公式商品紹介ページのほか、Amazon.co.jp、楽天市場、Yahoo!ショッピングで可能だ。
JN-IPS43Uは、3840×2160ドットの4K解像度に対応し、フルHDの約4倍に相当する作業領域を確保する大型ディスプレイだ。広視野角178度のIPS(ADS)パネルを採用するため、見る角度が変わっても色やコントラストの変化が起きにくく、会議室での資料共有やサイネージ、映画鑑賞など幅広い用途に向くという。
映像面ではHDR対応により、明るい部分と暗い部分の階調をよりくっきり表現し、立体感のある表示を狙う。さらにHDCP2.2にも対応しており、4K配信動画の視聴にも配慮した設計だ。インターフェイスはHDMI 2.0×2とDisplayPort 1.2×2を備え、パソコン、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機などを接続しやすい。
そのほか、AdaptiveSync(FreeSync)対応で映像のティアリングを抑え、滑らかな表示を実現する。長時間の利用を考え、フリッカー軽減とブルーライト軽減モードも搭載する。200×200mmのVESAマウントに対応し、壁掛けやアーム設置にも向く。2W×2のスピーカーを内蔵し、リモコンも同梱するため、入力切替や音量調整を手元で行える。サイズはおよそ幅958×奥行238×高さ624mm、スタンドなしでは幅958×奥行56×高さ559mm。重量はおよそ6.5kgとなる。
なお、本製品の保証期間は通常2年で、3年保証モデルと5年保証モデルも同時に展開する。
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