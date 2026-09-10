わずか200g、7.8型の縦長モバイルモニターがJAPANNEXTから登場

JAPANNEXTは、7.8インチのIPSパネルを搭載し、解像度400×1280に対応した小型モバイルモニター「JN-MD-IPS7843」を9月10日に発売する。直販価格は14,480円で、購入はAmazon.co.jp、楽天市場、Yahoo!ショッピングで行える。

JN-MD-IPS7843は、携帯性に優れた7.8インチのIPSパネルを採用したモバイルモニターだ。400×1280という縦長の解像度により、チャットアプリや通知パネルなど、縦表示に向いたコンテンツを常時表示しやすい設計という。表面処理は光沢、リフレッシュレートは60Hz、輝度は550cd/㎡、コントラスト比は900:1、視野角は上下左右170度となる。Windows 11で動作確認済みで、Apple macOSでは使用できない点に注意が必要だ。

接続端子は、映像入力と給電を1本でまかなえるUSB-Cを1基、miniHDMI 1.4を1基備える。miniHDMI使用時にはUSB-C端子からの電源供給が必要という。スピーカーは非搭載で、プレーヤー機能も内蔵していないため、単体再生よりもPCや対応機器と組み合わせて使う用途に向く設計だ。専用スタンドが同梱され、縦置きと横置きの両方に対応するため、デスク上で省スペースに設置しやすい点も特徴となっている。

サイズはおよそ幅74×奥行15×高さ211mmで、スタンド付きではおよそ幅101×奥行78×高さ240mmとなる。重量は本体がおよそ200g、スタンドがおよそ50gだ。カラーはブラックで、2年間のメーカー保証が付属する。用途としては、個人のサブディスプレイに加え、店舗や商業施設での電子POP表示にも活用できるという。