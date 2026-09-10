13.3型で約500g！ JAPANNEXTのフルHDモバイルモニターが1万7980円

JAPANNEXTは、13.3インチのIPSパネルを搭載したフルHDモバイルモニター「JN-MD-Ei133F」を9月10日に発売する。直販価格は17,980円で、ECサイト限定販売となる。

JN-MD-Ei133Fは、1920×1080ドットのフルHD表示に対応し、視野角上下左右178度のIPSパネルを採用することで、斜めから見ても色変化やコントラストの低下を抑えやすい設計だ。最大輝度は300cd/㎡、色域はsRGB 100%で、写真や動画編集のように色再現性が求められる用途にも向くという。

本体は約500gと軽量で、最薄部11mmの薄型設計だ。外出先やワーケーション、自宅の限られたスペースでも使いやすく、ノートPCに接続して手軽にデュアルディスプレイ環境を構築できる。HDR対応により明暗差のある映像も表現しやすく、ゲームや映像コンテンツの視聴にも活用しやすい。

インターフェイスは、映像と給電を1本でまかなえるハイブリッド対応のUSB-Cを1基、電源供給用USB-Cを1基、miniHDMIを1基備える。AdaptiveSync（FreeSync）にも対応し、画面のちらつきやティアリングを抑えた滑らかな表示を狙える。さらに、フリッカーフリーやブルーライト軽減モード、1W×2のスピーカー、75×75mmのVESAマウント、着脱式の折りたたみスマートケースも備え、持ち運びから据え置きまで幅広く使える構成だ。