JAPANNEXT、1万2780円の21.5型フルHDモニター「JN-VA215F3」を発売
液晶ディスプレイの開発・製造・販売を手がけるJAPANNEXTは、21.5インチのVAパネルを搭載したフルHD液晶モニター「JN-VA215F3」を9月10日に発売する。直販価格は12,780円。Amazon.co.jp、楽天市場、Yahoo!ショッピングで購入できる。
JN-VA215F3は、フルHD(1920×1080)解像度、16:9アスペクト比、非光沢仕上げの21.5インチ液晶モニターだ。VAパネルならではの4000:1の高コントラスト比により、黒の締まりを生かした映像表現を狙う設計となる。リフレッシュレートは75Hz、輝度は250cd/㎡、視野角は上下左右178度と案内されている。
長時間の作業や視聴に配慮し、フリッカーフリーとブルーライト軽減モードを搭載する点も特徴だ。接続端子はHDMI 1.4×1とVGA×1、オーディオ入力×1を備え、古いPCを含む幅広い機器とつなげやすい。さらに75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームへの取り付けにも対応する。2W×2のステレオスピーカーを内蔵し、外部スピーカーなしでも使いやすい構成だ。
サイズはおよそ高さ355×幅492×奥行154mm(スタンド有)で、スタンドなしでは高さ283×幅492×奥行38mmとなる。重量はおよそ2.1kgだ。ブラック筐体を採用し、2年間のメーカー保証が付く。
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