持ち運べる15.6型4Kモニター、Amazon限定で3万5980円

JAPANNEXTは、15.6インチIPSパネル搭載の4Kモバイルモニター「JN-MD-i156U」を9月10日にAmazon限定で発売する。直販価格は35,980円。価格を抑えつつ高解像度と携帯性を両立した製品として、外出先での作業や動画視聴、プレゼン用途まで見据えた構成だ。

JN-MD-i156Uは、3840×2160ドットの4K解像度に対応した15.6インチモニターだ。フルHDの4倍にあたる高精細表示により、複数ウィンドウを並べた作業でも視認性を確保しやすい。IPS(FFS)パネルを採用し、上下左右178度の広視野角を実現するため、斜めから見ても色やコントラストの変化が起きにくい設計だ。

映像面では、最大輝度420cd/㎡、sRGB 99%、DCI-P3 90%の広色域に対応し、HDR400相当の表示性能をうたう。明るい部分と暗い部分を緻密に描き分けるHDR表現により、ブルーレイ、VOD、ゲームなどのコンテンツを鮮やかに映し出す。60Hz駆動で、日常使いから映像鑑賞まで幅広く対応するという。

携帯性も特徴だ。外形サイズはおよそ幅355×奥行10×高さ220mm、重量はおよそ0.62kgとなる。付属の折りたたみスマートケースはマグネット着脱式で、保護ケースとして使えるほか、折りたたんでスタンドにもなる。インターフェイスはUSB-C×2、miniHDMI×1、USB OTG対応microUSB×1を備え、USB-Cケーブル1本で映像出力と給電を兼ねられる点も使い勝手が高い。1W×2のスピーカーを内蔵し、フリッカーフリーやブルーライト軽減モードも搭載する。VESAマウントには非対応で、メーカー保証は2年だ。