RTX 5080・Ryzen 7 9800X3D搭載PCも対象！ 9月17日限定セール

パソコンショップSEVENを運営するセブンアールジャパンは、9月17日に「2026/9/17 24時間限定セール」を実施する。開催期間は9月17日0:00から9月17日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大76,000円オフで提供する内容だ。販売は同社の公式サイト上で行われ、対象商品は全10商品となる。
注目機種のひとつが「ZEFT R60IH」だ。AMD Ryzen 5 9600、GeForce RTX 5080、32GB DDR5メモリ、2TB SSDを搭載したミドルタワー構成で、通常725,800円（税抜）から76,000円オフの649,800円（税抜）となる。1000W 80Plus Gold電源を備え、送料無料で購入できる。
さらに「ZEFT R64M」は、AMD Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070XTを組み合わせたモデルだ。32GB DDR5メモリに加え、2TB SSDと2TB HDDを搭載し、ストレージ容量を重視する用途にも向く。ケースはFractal Northのホワイト仕様で、通常549,800円（税抜）から50,000円オフの499,800円（税抜）になる。
「ZEFT Z54Y」は、Intel Core Ultra 7-265KとGeForce RTX 5050を採用したモデルだ。32GB DDR5メモリ、1TB SSD、B860チップセット、650W 80Plus Bronze電源を備え、通常333,800円（税抜）から24,000円オフの309,800円（税抜）で販売する。いずれの対象機種も送料無料で、購入はセール特設ページおよび各製品ページから行える。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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