ゲーミングPCを安く買うチャンス！ パソコンショップSEVENが9月16日限定で最大7万8000円オフ

セブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにおいて、9月16日0:00から9月16日23:59までの24時間限定で「2026/9/16 24時間限定セール」を実施する。対象は最新のゲーミングPCやデスクトップPCを含む全10商品で、最大78,000円オフの特価を用意する。購入は特設ページから行う仕組みで、各商品ページには送料無料の案内もある。
注目商品の一つは「ZEFT R61AEC」で、AMD Ryzen 9 9950X3D、GeForce RTX 5070 Ti、32GB DDR5メモリ、2TB SSDを搭載するハイエンド構成だ。ケースはFractal Pop XL Silent Black Solid、電源は850W 80Plus Goldとなり、通常677,800円(税抜)から78,000円オフの599,800円(税抜)で販売する。高解像度ゲームや動画編集、配信など、処理負荷の高い用途に向く構成だという。
中価格帯では「ZEFT R66BF」が、AMD Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5070、16GB DDR4メモリ、1TB SSDを採用する。マイクロタワーケースと750W 80Plus Gold電源を組み合わせ、通常339,800円(税抜)から25,000円オフの314,800円(税抜)となる。さらに「ZEFT R61E」はAMD Ryzen 7 9700XとGeForce RTX 5070、32GB DDR5メモリ、1TB SSDを備え、Antec P10 FLUXケースと750W 80Plus Gold電源で構成する。こちらは通常469,800円(税抜)から44,000円オフの425,800円(税抜)だ。
セール対象はこのほかにも用意され、全10商品が割引の対象となる。いずれもWindows 11 Home 64ビット版を搭載し、パソコンショップSEVENのBTOモデルとして用途に応じた構成を選びやすい点が特徴だ。購入はセール特設ページから行い、各製品ページで詳細スペックや価格を確認できる。高性能GPU搭載機を狙うユーザーにとって、短時間で比較検討しやすい内容だという。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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