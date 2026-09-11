PDFをAIで操作・音声化！　Acrobatに「チャット操作」と「ポッドキャスト生成」機能

アドビは、2026年9月10日、「Adobe Acrobat」において、AIを活用した2つの新機能「チャットによるPDF操作」と「ポッドキャストを生成」の日本語版を提供開始したと発表した。

■会話形式でシンプルに編集・保護・共有 ── 「チャットによるPDF操作」

「チャットによるPDF操作」は、チャットAIを介した直感的な指示によって、PDFの基本操作を実行できる機能。従来は複数の手順を要した「ページの削除」「テキストの置換」「署名の追加」「パスワードの追加」といった一連の操作を会話形式で素早く完了できる。

アドビが2026年に実施した調査によると、普段PDFを利用するユーザー（158名）の約8割（79％）がAIによるチャット操作への利用意向を示しており、特に「スキャンしたPDFのOCR化（84％）」や「Word変換（82％）」などの操作へのニーズが高かったという。

■長文PDFを移動中に“聴く”選択肢──「ポッドキャストを生成」

同時に追加された「ポッドキャストを生成」は、開いているPDFの主要情報をボタン一つで整理・要約し、ポッドキャスト形式の音声ファイルを生成する機能。通勤や移動時間などのスキマ時間を利用して、長大・複雑なドキュメントのポイントを効率よく把握することが可能だ。

■利用可能なプラン

チャットによるPDF操作は、Acrobat Standard、Acrobat Pro、Acrobat Studioのサブスクリプションプランで順次提供。ポッドキャストを生成はアドオンプラン「Acrobat AI アシスタント Plus」または「Acrobat Studio」のサブスクリプションプランで提供される。