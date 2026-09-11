【最大12万円オフ】パソコンショップSEVEN、ゲーミングPCの24時間限定セールを9月14日開催

セブンアールジャパンは、BTOパソコンショップ「パソコンショップSEVEN」において、9月14日に24時間限定セール「2026/9/14 24時間限定セール」を実施する。セール期間は9月14日0:00から9月14日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを中心に、最大120,000円オフの特価が用意されるという。購入はセール特設ページおよび各製品ページから行う仕組みだ。

注目商品の一つが「ZEFT Z55GA」だ。Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版、Intel Core Ultra 7 265F、GeForce RTX 5090、32GB DDR5メモリ、1TB SSDを搭載し、Antec P20CブラックケースとZ890チップセット、1300W 80Plus Platinum電源を採用する高性能構成となっている。通常1,199,800円（税抜）から120,000円オフの1,079,800円（税抜）で、送料無料となる。

ミドルレンジでは「ZEFT Z56BC」が特価対象だ。Windows 11 Home 64ビット版、Intel Core Ultra 7 265F、GeForce RTX 5060 Ti 8GB、32GB DDR5メモリ、1TB SSDを備え、マイクロタワーケースとB860チップセット、750W 80Plus Gold電源を組み合わせる。通常384,800円（税抜）から35,000円オフの349,800円（税抜）で、こちらも送料無料だ。

さらに「ZEFT R63D」は、AMD Ryzen 9 9900X3DとGeForce RTX 5070 Ti、32GB DDR5メモリ、2TB SSDを搭載するゲーミング志向の1台だ。Antec P20Cブラックケース、850W 80Plus Gold電源を備え、通常649,800円（税抜）から60,000円オフの589,800円（税抜）で販売される。なお、今回のセールではこの3機種以外にも計10商品が対象となる。

セールの詳細確認と購入は、特設ページから行う。各モデルの仕様や在庫状況、選択可能な構成は製品ページで確認できる。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。