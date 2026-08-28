RTX 5080搭載ゲーミングPCが84,000円オフ！ パソコンショップSEVENの1日限定セール

パソコンショップSEVENを運営するセブンアールジャパンは、8月29日に「2026/8/29 24時間限定セール」を実施する。セール期間は8月29日0:00から8月29日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大84,000円オフとなる特別企画だ。購入は同社のセール特設ページから行う形式で、対象は全10商品。
注目モデルの1つが「ZEFT G62BP」だ。Windows 11 Pro 64ビット版、intel Core Ultra7-270K Plus、GeForce RTX5080、64GB DDR5メモリ、2TB SSDを搭載するミドルタワー構成で、通常828,800円（税抜）から84,000円オフの744,800円（税抜）となる。送料無料で、ハイエンドGPUと大容量メモリを備えた高負荷ゲーム向けの1台だ。
続いて「ZEFT R67Y」は、AMD Ryzen 7 9850X3DとGeForce RTX 5060 Ti 16GB、16GB DDR5メモリ、1TB SSDを組み合わせたゲーミングPCだ。ケースはAntec P20C ブラック、電源は650W 80Plus bronzeで、通常429,800円（税抜）から40,000円オフの389,800円（税抜）となる。さらに「ZEFT R61BZ」は、AMD Ryzen 9 9950X3DとGeForce RTX 5070 Ti、32GB DDR5メモリ、1TB SSD、NZXT H9 FLOW RGB ホワイトケースを採用し、通常659,800円（税抜）から64,000円オフの595,800円（税抜）だ。いずれも送料無料。
セール特設ページでは、これら3モデル以外にも対象機種が用意されている。いずれもBTOならではの構成で、用途に応じて性能やパーツの選択肢を広げやすい点が特徴だ。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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