ゲーミングPCが最大7万8000円オフ！ パソコンショップSEVEN、9月12日限定セール

パソコンショップSEVENを運営するセブンアールジャパンは、9月12日0:00から9月12日23:59までの24時間限定で「2026/9/12 24時間限定セール」を実施する。最新のゲーミングPCとデスクトップPCを中心に、最大78,000円オフの割引を打ち出す内容だ。対象は全10商品で、いずれも送料無料となる。
注目モデルのひとつが「ZEFT R65C」だ。OSはMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版、CPUはAMD Ryzen 9 9900X、GPUはGeForce RTX 5080、メモリは32GB DDR5、ストレージは2000GB SSDを搭載する。ケースはNZXT H9 FLOW RGB ホワイト、電源は1000W 80Plus Goldで、通常776,800円から78,000円引きの698,800円（税抜）で販売される。高性能CPUと最新世代GPUを組み合わせた、4Kゲームや動画編集も視野に入る構成だ。
「ZEFT R60GY」は、AMD Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070XTを採用したゲーミング向けモデルだ。メモリは32GB DDR5、ストレージは2000GB SSD、ケースはNZXT H9 FLOW RGB ホワイト、電源は850W 80Plus Goldとなる。通常513,800円から54,000円オフの459,800円（税抜）で、ゲーム性能を重視しながら価格を抑えたい層に向く構成だ。
さらに、より手の届きやすい価格帯として「ZEFT R60FY」も対象になる。AMD Ryzen 9 9900X、Radeon RX 9060XT、32GB DDR5、1000GB SSDを搭載し、ミドルタワーケースと750W 80Plus Gold電源を組み合わせる。通常366,800円から27,000円オフの339,800円（税抜）で、最新CPUと十分なメモリ容量を備えた実用的なBTOパソコンを探す人に適した選択肢だ。
セール商品はパソコンショップSEVENの特設ページから確認できる。購入は各製品ページ経由で可能で、特設ページでは対象10商品をまとめて比較しながら選べる。限定時間内のみの開催となるため、狙いの構成がある場合は早めのチェックが重要だ。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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