【急いで！】モフモフのMoflinをなでられる限定カフェは9月13日まで

こんにちは、アスキーのエリコです。東京 渋谷・MIYASHITA PARKの「パンとエスプレッソとまちあわせ」にて、カシオ計算機のAIペットロボット「Moflin（モフリン）」との初コラボカフェ「パンとエスプレッソとMoflinとまちあわせ」が9月13日（日）まで開催しています。予約は不要ですが、初日はなんと入店まで3時間待ちの行列ができたそうで、その人気ぶりにびっくり。

対象メニューを頼めば、席でMoflinとふれあえる！

今回のコラボカフェの最大の魅力は、対象メニューを注文すると自分の席で「実際にMoflinとふれあえる体験」ができること。すでにMoflinを飼っている人はもちろん、初めて接する人も楽しめる内容で、400万通り以上ともいわれる個性豊かな反応に「え、こんな動きするんだ」と驚いたり、愛おしくなったり。短いふれあいでも、Moflinのかわいさはしっかり伝わってきます。

コラボメニューの「モフっと やわらかバナナブレッド」に「Moflinのお昼寝コーヒー」のふわふわなメレンゲをちょっとのせて食べると、ふんわりが増してさらに幸せな気分になるのでオススメです。またMoflinの新色「さくら色」を綿菓子で表現した「Moflinのチョコっと充電スイーツ」は、バニラアイスやチョコレートムース、ブラウニー、季節のフルーツまで盛りだくさん。綿菓子とはいえMoflinにフォークを刺すのはちょっと申し訳なくなるほどのかわいさでした。

店内やテラスの一部もMoflinの世界観に合わせて装飾されていて、限定ノベルティのプレゼントもあり！ ぜひ足を運んで、コラボメニューを味わいながらMoflinをなでてみてください。きっと帰る頃には、すっかり心がほぐれているはずです。