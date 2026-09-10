ソニーがGレンズなのに1000gを切る世界最軽量の超望遠単焦点レンズ「400mm F4.5」と「600mm F6.3」を発表





ソニーは、35mmフルサイズ対応のEマウントレンズの新商品として、超望遠単焦点レンズ2本を発表した。

「FE 400mm F4.5 GM OSS（SEL400F45GM）」および「FE 600mm F6.3 GM OSS（SEL600F63GM）」の主な特長は、超望遠単焦点レンズでありながら1000gを切る小型・軽量設計を実現している点だ。

質量は400mm F4.5が約994g、600mm F6.3が約995gとともに世界最軽量を誇る。

レンズ前方の重量を軽減して重心をボディ側に寄せた設計により、手持ち撮影時における重量バランスの最適化と高い機動性を両立している。

最高峰の「G Master」シリーズとして画面隅々までの高い解像性能と美しいぼけ描写を備え、AF機構には2基の「XD（extreme dynamic）リニアモーター」を搭載して高速・高精度かつ静粛なフォーカシングを可能にしている。

両製品ともに発売予定日は2026年10月9日（金）である。価格はオープンで、推定価格は400mm F4.5が50万円前後、600mm F6.3が70万円前後。受注開始日は2026年9月29日（火）10:00から予定されている。

光学系にはスーパーED（特殊低分散）ガラス3枚とEDガラス1枚が最適配置されている。レンズ構成はFE 400mm F4.5 GM OSSが16群22枚、FE 600mm F6.3 GM OSSが17群24枚である。

これにより色収差を抑制し、高い描写性能を発揮する。レンズ表面にはソニー独自の「ナノARコーティングII」が施され、フレアやゴーストの原因となる内部反射を抑制してクリアな描写を実現する。絞り機構には11枚羽根の円形絞りユニットを採用している。

フォーカシングにはインターナルフォーカシング方式を採用し、AF駆動時のレンズ全長の変化がない。2基のXDリニアモーターと制御アルゴリズムにより、「α9 III」の最高約120コマ/秒のAF/AE追随高速連続撮影や、4K 120p動画撮影時のAF追随に対応する。

レンズ本体には4箇所のフォーカスホールドボタン、ファンクションリング、フォーカスリング操作で瞬時にマニュアルフォーカスへ移行できる「フルタイムDMFスイッチ」、フォーカス範囲を制限する「フォーカスレンジリミッター」を備える。

レンズ内光学式手ブレ補正（OSS）を搭載し、ノーマルのMODE1、流し撮り用のMODE2、フレーミング重視のMODE3を切替可能である。別売の1.4倍・2.0倍テレコンバーター（SEL14TC / SEL20TC）にも対応する。屋外環境での使用に配慮し、重要部にシーリングを施した防塵・防滴配慮設計を採用するほか、レンズ最前面には撥油・撥水性に優れるフッ素コーティングを施している。

FE 400mm F4.5 GM OSS

・焦点距離：400mm（APS-C装着時イメージ：600mm）

・最短撮影距離：2.5m

・最大撮影倍率：0.18倍

・フィルター径：95mm

・外形寸法（最大径×長さ）：Φ108×242mm

・質量：約994g

・付属品：レンズフロントキャップ (ALC-F95S)、レンズリヤキャップ (ALC-R1EM)、ソフトケース、レンズストラップ

FE 600mm F6.3 GM OSS

・焦点距離：600mm（APS-C装着時イメージ：900mm）

・最短撮影距離：2.5m

・最大撮影倍率：0.25倍

・フィルター径：95mm

・外形寸法（最大径×長さ）：Φ108×263mm

・質量：約995g

・付属品：レンズフロントキャップ (ALC-F95S)、レンズリヤキャップ (ALC-R1EM)、ソフトケース、レンズストラップ