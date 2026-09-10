シグマがフルサイズ用の小型超広角ズーム「20-60mm F2.8-4」、超大口径「85mm F1.2」発表





シグマは、フルサイズミラーレスカメラ用レンズ2機種およびフィルターを発表した。レンズはどちらもライカカメラ社のLマウント用、およびソニーEマウント用の2種類のマウント規格に対応する。

F2.8でコンパクトで軽い超広角ズーム

「Sigma 20-60mm F2.8-4 DG | Contemporary」







超広角20mmから標準域60mmまでを1本でカバーし、広角端20mmにおいて開放F値2.8を実現している。重さは385g（Lマウント用）と圧倒的な小型軽量設計が特徴である。

レンズ構成は13群15枚で、非球面レンズ3枚とSLDガラス3枚を最適配置し、ズーム全域で高い光学性能を発揮する。

焦点距離28mm時に最短撮影距離15.8cm、35mm時に最大撮影倍率1:2.3となる近接撮影性能を備える。

さらに、リニアモーターHLAによる高速・静粛なオートフォーカス、フォーカスブリージングの抑制設計、防塵防滴構造および撥水防汚コートを採用している。

本体サイズは、最大径φ72.2mmで、長さはLマウント用が86.0mm、ソニーEマウント用が88.0mmである。装着できるフィルターサイズはφ67mmである。重量はLマウント用が385g、ソニーEマウント用が375gである。

価格はオープンプライス（Sigma公式オンラインショップ価格は13万2000円）で、発売日は2026年9月30日。

SIGMA 20-60mm F2.8-4 DG | Contemporary 仕様一覧 製品名 SIGMA 20-60mm F2.8-4 DG | Contemporary 対応マウント Lマウント, ソニー Eマウント レンズ構成 13群15枚（SLDガラス3枚、非球面レンズ3枚） 画角 94.5° - 39.6° 絞り羽根枚数 9枚（円形絞り） 最小絞り F22-32 最短撮影距離 15.8cm（焦点距離28mm時） / 20cm（W） - 25cm（T） 最大撮影倍率 1:2.3（焦点距離35mm時） フィルターサイズ φ67mm 最大径 × 長さ Lマウント: φ72.2mm × 86.0mm

ソニー Eマウント: φ72.2mm × 88.0mm 質量 Lマウント: 385g

ソニー Eマウント: 375g 価格 オープンプライス（公式オンラインショップ価格: 税込132,000円） 発売日 2026年9月30日（水） 付属品 ポーチ、レンズフード（LH706-04）、フロントキャップ（LCF-67 IV）、リアキャップ（LCR III）

開放F値1.2を実現

「Sigma 85mm F1.2 DG | Art」







同社史上最も明るい開放F値1.2を実現している。レンズ構成は12群17枚で、2枚のSLDガラスと非球面レンズ3枚を採用し、開放から高い解像力と13枚の絞り羽根による美しいボケ味を両立している。

AF対応35mmフルサイズ用85mm F1.2レンズとしてクラス最小・最軽量となる905g（Lマウント用）を達成。AFアクチュエータにはデュアルHLAを採用し、高速かつ静粛なピント合わせが可能である。

最短撮影距離は84cmで撮影倍率は8.9。また、2つのAFLボタン、絞りリング、絞りリングロックスイッチ、クリックスイッチ、防塵防滴構造、撥水防汚コートを備える。

本体サイズは、最大径φ87.2mmで、長さはLマウント用が119.7mm、ソニーEマウント用が121.7mmである。装着できるフィルターサイズはφ82mmである。重量はLマウント用、ソニーEマウント用ともに905gである。

価格はオープンプライス（Sigma公式オンラインショップ価格は25万3000円）で、発売日は2026年9月30日である。

完全新設計で登場

「Sigma交換レンズ用フィルターシリーズ」







全ラインアップが完全新規設計となり、フィルター枠の表面処理見直しによる内面反射抑制や、大口径サイズ（95mm、105mm）の薄型化が施されている。

ラインアップは、耐衝撃性能を備えた「WR Ceramic Protector PTC-21」、UVカット機能と撥水防汚性を備えた「Sigma WR Protector + UV PUV-21」、ベーシックな「Sigma Protector LPT-21」、偏光フィルター「Sigma WR Circular PL Filter CPL-21」の4種類である。

すべてのシグマ製レンズとの互換性が検証されており、ケラレを防ぎつつレンズキャップの確実な装着が可能である。価格はオープンプライスで、発売日は2026年9月30日であり、シグマ公式オンラインショップ限定で販売される。