「明治アーモンドチョコレート」がマックフルーリーに！ 濃厚チョコ✕きざみアーモンドの新コラボ

マクドナルドは9月16日より、明治のロングセラー商品「明治アーモンドチョコレート」とコラボレーションした新商品「マックフルーリー 明治アーモンドチョコレート」を全国の店舗で期間限定販売します。
「マックフルーリー 明治アーモンドチョコレート」が9月16日発売
▲マックフルーリー 明治アーモンドチョコレート 370円～
マックフルーリーのソフトクリームが持つなめらかさに、チョコの濃厚な味わいとカリッと香ばしいきざみアーモンドを組み合わせています。
明治監修のもと、きざみアーモンドと2種類のチョコソースの配合を工夫し、「明治アーモンドチョコレート」に近い味わいに仕上げたといいます。
明治アーモンドチョコレートの味わいを、マックフルーリーならではのひんやりなめらかな食感で楽しめるという商品です。
これは間違いない組み合わせ！
「明治アーモンドチョコレート」と「マックフルーリー」のコラボは今回が初めてとなります。濃厚なチョコの味わいに、カリッとした刻みアーモンドの食感を合わせているのがポイントです。
おなじみの2商品を一度に楽しめる期間限定商品を、この機会に味わってみてはいかがでしょうか。
・発売日：2026年9月16日
※価格は税込み表記です。
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