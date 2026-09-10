「明治アーモンドチョコレート」がマックフルーリーに！ 濃厚チョコ✕きざみアーモンドの新コラボ

マクドナルドは9月16日より、明治のロングセラー商品「明治アーモンドチョコレート」とコラボレーションした新商品「マックフルーリー 明治アーモンドチョコレート」を全国の店舗で期間限定販売します。

「マックフルーリー 明治アーモンドチョコレート」が9月16日発売

▲マックフルーリー 明治アーモンドチョコレート 370円～

マックフルーリーのソフトクリームが持つなめらかさに、チョコの濃厚な味わいとカリッと香ばしいきざみアーモンドを組み合わせています。

明治監修のもと、きざみアーモンドと2種類のチョコソースの配合を工夫し、「明治アーモンドチョコレート」に近い味わいに仕上げたといいます。

明治アーモンドチョコレートの味わいを、マックフルーリーならではのひんやりなめらかな食感で楽しめるという商品です。

これは間違いない組み合わせ！

「明治アーモンドチョコレート」と「マックフルーリー」のコラボは今回が初めてとなります。濃厚なチョコの味わいに、カリッとした刻みアーモンドの食感を合わせているのがポイントです。

おなじみの2商品を一度に楽しめる期間限定商品を、この機会に味わってみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年9月16日

※価格は税込み表記です。