牡蠣フライ弁当など216円引き！ 和食さとで新作4品がおトク、10月28日まで

和食さとでは10月1日～28日の期間限定で「テイクアウトお試しキャンペーン」を開催中です。
期間中、「牡蠣フライ弁当」や「鮪三種ちらし重」など対象商品を216円引きで販売します。
テイクアウト4品が216円引き！
今回のキャンペーンでは、10月より新発売のテイクアウトメニュー4品が対象です。この季節ならではの"牡蠣フライ"の弁当などを約1ヵ月、お得な価格で試せます。
▲幕の内弁当 1294円→1078円
天ぷら・鶏唐揚げ・焼き魚など、和食さと人気の定番おかずを一度に楽しめる幕の内弁当。
▲牡蠣フライ弁当 1348円→1132円
サクサクの衣の香ばしさと、牡蠣のジューシーな旨味と磯の香りが自慢の牡蠣フライが主役のお弁当。
▲鮪三種ちらし重 1618円→1402円
店内手切りのこだわりの鮪をたっぷり使用したちらし重。赤身・漬け鮪・鮪たたきの3種の鮪を盛り込んでいます。
▲フライドチキンレッグ 970円→754円
骨付きの鶏もも肉を豪快に揚げたボリューミーなフライドチキン。特製スパイスをきかせており、カリッと香ばしくジューシーに揚げたといいます。
実は充実！ 和食さとのテイクアウト
和食さとは、店内メニューだけではなくテイクアウトも充実。お弁当をはじめ、丼や一品料理など幅広いメニューを持ち帰って楽しめます。
今回は、そんなテイクアウトの新メニューがお試し価格に。税込で216円引きになります。お弁当1個で216円引きはなかなか大きい！
キャンペーンは10月28日まで。この機会に、気になったメニューを試してみるのもよさそうです。
（※文中の価格はすべて税込）
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