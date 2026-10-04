牡蠣フライ弁当など216円引き！ 和食さとで新作4品がおトク、10月28日まで

和食さとでは10月1日～28日の期間限定で「テイクアウトお試しキャンペーン」を開催中です。



期間中、「牡蠣フライ弁当」や「鮪三種ちらし重」など対象商品を216円引きで販売します。

テイクアウト4品が216円引き！

今回のキャンペーンでは、10月より新発売のテイクアウトメニュー4品が対象です。この季節ならではの"牡蠣フライ"の弁当などを約1ヵ月、お得な価格で試せます。

▲幕の内弁当 1294円→1078円

天ぷら・鶏唐揚げ・焼き魚など、和食さと人気の定番おかずを一度に楽しめる幕の内弁当。

▲牡蠣フライ弁当 1348円→1132円

サクサクの衣の香ばしさと、牡蠣のジューシーな旨味と磯の香りが自慢の牡蠣フライが主役のお弁当。

▲鮪三種ちらし重 1618円→1402円

店内手切りのこだわりの鮪をたっぷり使用したちらし重。赤身・漬け鮪・鮪たたきの3種の鮪を盛り込んでいます。

▲フライドチキンレッグ 970円→754円

骨付きの鶏もも肉を豪快に揚げたボリューミーなフライドチキン。特製スパイスをきかせており、カリッと香ばしくジューシーに揚げたといいます。

実は充実！ 和食さとのテイクアウト

和食さとは、店内メニューだけではなくテイクアウトも充実。お弁当をはじめ、丼や一品料理など幅広いメニューを持ち帰って楽しめます。



今回は、そんなテイクアウトの新メニューがお試し価格に。税込で216円引きになります。お弁当1個で216円引きはなかなか大きい！

キャンペーンは10月28日まで。この機会に、気になったメニューを試してみるのもよさそうです。

（※文中の価格はすべて税込）