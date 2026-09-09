7月に女子プロレス団体「マリーゴールド」の練習会にも参加。マルチに才能を発揮する「ちとせよしの」さんが、25th BD＆DVD「雪解けまで待機中」（発売元：エアーコントロール、収録時間：120分、価格：BD 5698円、DVD 4598円）の発売記念イベントを8月15日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

メジャーDVDブランドの1つである「エアーコントロール」との専属契約第2弾は、ジャケ写からも分かる通りの雪ロケが特徴。2025年3月発売の週刊SPA!誌上で披露したことはあるが、イメージDVDではこれが初めて。12月に群馬県でロケが行なわれたそうである。

――どんなシーンが楽しめますか？

【ちとせよしの】 冒頭のシーンですぐ分かりますが、旅行で遊びに来たというイメージです。雪山だけでなく屋内でのエクササイズや寝室でのイチャイチャなど、全体的にグラビア王道の映像になっていると思います。

――雪ロケをやった感想は？

【ちとせよしの】 2つのチャプターでやっていますが、特にジャケ写の撮影のときが本当に寒くて、途中から屋内に移動したほど。寒いと肌が赤くなりますが、もっと寒くなるとオレンジ色になるということを初めて知りました。（鳥肌とかも見えてしまう）BD版を視聴するなら、小さな画面のテレビにしてほしいです。

――ほか注目は？

【ちとせよしの】 制服のシーンがあることです。メーカー側から「どうしても制服を着たままお風呂に入ってほしい」というオファーがあって、恥ずかしいけれど笑顔を見せながらやりました。今年で26歳になったし、制服を着るかどうかは考えていきたいです（笑）。

――プロレスの練習に参加したことについても。

【ちとせよしの】 これを機に「いつデビューするの？」と聞かれることも増えましたが、生半可な気持ちでできる仕事ではありませんから。また関わることができたらとは思いますが、グラビアや「あまいものつめあわせ」でのアイドル活動をがんばります。

新しい発表としては、今月から竹書房が主催するトーナメント形式の大会「麻雀最強戦 2026」のアシスタントMCに就任。「麻雀を勉強して打てるようになりたいし、あまりしゃべる機会がないのでトークを上達さたせい」と意気込んだ。