高性能ゲーミングPCをお得に！ パソコンショップSEVEN、全10機種の24時間限定セール

パソコンショップSEVENを運営するセブンアールジャパンは、9月10日に「2026/9/10 24時間限定セール」を実施する。セール期間は9月10日0:00から9月10日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大7万7000円オフとなる。対象商品は全10商品で、購入はパソコンショップSEVENのセール特設ページから行えるという。
注目製品の1つは「ZEFT R61XC」だ。AMD Ryzen 9 9950X3DとGeForce RTX 5080を組み合わせ、32GB DDR5メモリ、1000GB SSD、NZXT H9 FLOW RGBホワイトケース、850W 80Plus Gold電源を備える構成だ。通常773,800円から7万7000円引きの特価696,800円（税抜）で、送料無料となる。
ほかにも、AMD Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5070を搭載する「ZEFT R61GO」は通常537,800円から5万3000円オフの484,800円（税抜）、intel Core Ultra7-270K PlusとGeForce RTX 5060Ti 16GBを採用する「ZEFT G62BW」は通常434,800円から4万5000円オフの389,800円（税抜）で登場する。いずれもWindows 11 Home 64ビット版を搭載し、送料無料で提供される。
セール対象はゲーミング用途を意識した高性能モデルが中心で、最新世代のCPUとGPUを組み合わせた構成が目立つ。白基調のケースを採用したモデルや、ミニタワーより扱いやすいマイクロタワー構成など、用途や設置環境に応じた選択肢も用意されている。詳細なラインアップや各製品の購入方法は、特設ページで確認できる。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります