高性能ゲーミングPCをお得に！ パソコンショップSEVEN、全10機種の24時間限定セール

パソコンショップSEVENを運営するセブンアールジャパンは、9月10日に「2026/9/10 24時間限定セール」を実施する。セール期間は9月10日0:00から9月10日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大7万7000円オフとなる。対象商品は全10商品で、購入はパソコンショップSEVENのセール特設ページから行えるという。

注目製品の1つは「ZEFT R61XC」だ。AMD Ryzen 9 9950X3DとGeForce RTX 5080を組み合わせ、32GB DDR5メモリ、1000GB SSD、NZXT H9 FLOW RGBホワイトケース、850W 80Plus Gold電源を備える構成だ。通常773,800円から7万7000円引きの特価696,800円（税抜）で、送料無料となる。

ほかにも、AMD Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5070を搭載する「ZEFT R61GO」は通常537,800円から5万3000円オフの484,800円（税抜）、intel Core Ultra7-270K PlusとGeForce RTX 5060Ti 16GBを採用する「ZEFT G62BW」は通常434,800円から4万5000円オフの389,800円（税抜）で登場する。いずれもWindows 11 Home 64ビット版を搭載し、送料無料で提供される。

セール対象はゲーミング用途を意識した高性能モデルが中心で、最新世代のCPUとGPUを組み合わせた構成が目立つ。白基調のケースを採用したモデルや、ミニタワーより扱いやすいマイクロタワー構成など、用途や設置環境に応じた選択肢も用意されている。詳細なラインアップや各製品の購入方法は、特設ページで確認できる。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。