【最大6万5000円引き】パソコンショップSEVENのゲーミングPCセール、9月9日限定で開催

BTOパソコンメーカーの株式会社セブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにおいて9月9日、24時間限定セール「2026/9/9 24時間限定セール」を実施する。期間は9月9日0:00から9月9日23:59までで、最新のゲーミングPCとデスクトップPCを中心に、最大65,000円オフの特価で販売するという。購入は特設ページから行える。対象は全10商品だ。

主な対象製品の一つが、ZEFT R60GWだ。Windows 11 Home 64ビット版、AMD Ryzen 9 9950X3D、GeForce RTX 5060 Ti 16GB、64GB DDR5メモリ、1000GB SSDを搭載するミドルタワー構成で、通常624,800円（税抜）から65,000円オフの559,800円（税抜）となる。送料無料で、ゲーム用途から高負荷のクリエイティブ作業まで見据えた上位モデルだ。

もう一つの注目機種は、ZEFT G62AIだ。Windows 11 Home 64ビット版、intel Core Ultra5-250K Plus、GeForce RTX 5060 Ti 8GB、16GB DDR5メモリ、1000GB SSDを備えるマイクロタワー型で、B860チップセットを採用する。通常315,800円（税抜）から26,000円オフの289,800円（税抜）となり、こちらも送料無料だ。省スペース性を重視しつつ、GPU性能も確保したいユーザーに向く構成だ。

さらに、ZEFT R69Jもセール対象となる。AMD Ryzen 7 9850X3DとRadeon RX 9060 XTを組み合わせ、16GB DDR5メモリ、1000GB SSD、650W 80Plus bronze電源を搭載するミドルタワー機だ。通常337,800円（税抜）から23,000円オフの314,800円（税抜）で、ゲーム性能とコストのバランスを重視する層に訴求する。なお、特設ページでは他にも計10商品が案内されており、用途や予算に応じて選択しやすい構成がそろう。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。