RTX 5090搭載PCが13万8000円引き！ パソコンショップSEVENで24時間限定セール

パソコンショップSEVENを運営するセブンアールジャパンは、9月8日に「2026/9/8 24時間限定セール」を実施する。期間は9月8日0:00から9月8日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大138,000円オフとなる。販売は同社のセール特設ページで行い、対象は全10商品となる。送料無料で購入できる点も特徴だ。

注目機種の一つが「ZEFT R61XD」だ。AMD Ryzen 9 9950X3DとGeForce RTX 5090を搭載し、メモリは32GB DDR5、ストレージは1000GB SSDとなる。ケースはNZXT H9 FLOW RGB ホワイト、電源は1300W 80Plus Platinumを採用する構成だ。通常価格1,317,800円（税抜）から138,000円オフの1,179,800円（税抜）で、送料無料で購入できる。

ほかにも、AMD Ryzen 5 8600GとRadeon RX 9060XTを組み合わせた「ZEFT R60FH」は、通常308,800円（税抜）から22,000円オフの286,800円（税抜）となる。AMD Ryzen 7 9850X3DとRadeon RX 9060XTを搭載する「ZEFT R69K」は、通常377,800円（税抜）から28,000円オフの349,800円（税抜）だ。いずれもWindows 11 Home 64ビット版、32GB DDR5、1000GB SSDを備え、用途に応じて選びやすい構成となっている。

今回のセールは、ハイエンド志向のゲーミングPCから、比較的手に取りやすい価格帯のデスクトップPCまで幅広くそろう点が魅力だ。特設ページでは対象モデルの詳細を確認でき、購入は各製品ページから行う。限定24時間のため、狙いの構成がある場合は早めのチェックが有効だ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。