MouseProが15周年キャンペーン、対象PC購入でAmazonギフトカード1万5000円分を先着100名に進呈

マウスコンピューターは、法人・個人事業主向けパソコンブランド「MousePro」の15周年を記念し、「MousePro製品アンケートキャンペーン」を実施する。



購入対象期間は9月7日11時から11月5日10時59分までで、アンケート回答受付期間は9月7日11時から11月19日10時59分までとなる。対象はMouseProブランドの全製品のうち、1製品あたり税込75,000円以上の製品だ。対象製品を購入し、アンケートに回答した先着100名に、Amazonギフトカード15,000円分を進呈するという。

キャンペーンページでは対象製品や応募条件の詳細を確認できる。業務用PCの導入や買い替えを検討しているユーザーにとって、15周年記念ならではの実用的な特典を受けられる機会となるだろう。法人向けPCの選定においては、処理性能だけでなく、運用や保守のしやすさも重要になるため、MouseProのような業務用途特化ブランドに注目が集まりそうだ。