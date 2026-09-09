このデザインでこのスペックでこのお値段はお買い得ですね!!
OMがEVF搭載で小型軽量のM4/3ミラーレスカメラ「PEN」を15万円で発売だ!!＝実機写真です
2026年09月09日 15時05分更新
OMデジタルソリューションズはM4/3（マイクロフォーサーズ）のミラーレスカメラ「OM SYSTEM」の新モデル「OM SYSTEM PEN」を発表した。
M4/3としては小型・軽量なうえ、EVFを搭載したのが最大の特徴で、ボディーはシルバーとブラックの2色となる。先代の「OLYMPUS PEN E-P7」はEVFがなく、ボディーはシルバーのみだった。
予想価格はボディーのみが約15万円、同時発表のズームレンズ「14-42mm F3.5-5.6Ⅲ」（4万5000円）とのキットが16万5000円、さらに「40-150mm F4.0-5.6R」もついたダブルズームキットが17万5000円で、10月下旬発売予定となる。
2037万画素にTruePic IX、EVF搭載で15万円
「OM SYSTEM PEN」
撮像素子はM4/3の2037万画素Live MOSセンサーを採用。記録画像は5184×3888ドットとなる。画像処理エンジンは「TruePic IX」を搭載し、ボディー内5軸手振れ補正は中央最大5.5段、周辺最大4.5段となっている。
シャッター速度は1/4000～60秒で、電子シャッターでは最高1/32000秒となる。連写は最高約5コマ/秒で静音連写では約30コマ/秒が可能だ。ボディーサイズは125.8×74.5×43.3ｍｍ、重さは393g。
AFは121点オールクロス像面位相差で、AI被写体認識AF（人物、動物）を搭載。連写ではさかのぼって記録できるプロキャプチャー撮影、SCNモードは6テーマ別に24種、アートフィルターは16種類搭載。
動画では専用ピクチャーモードに、縦位置動画、S&Q撮影、動画撮影のタリーランプも搭載する。
PENシリーズとしては初めてシーリング部材を採用し、防塵・防滴（IPX1）を実現している。
「カラー/モノクロプロファイルコントロール」を搭載し、自分好みの色や質感で写真表現が可能だ。絵作りをユーザーが調整し、ワンタッチで適用できる「プロファイルコントロールスイッチ」もボディー前面に配置している。
従来はPCで行なっていた合成処理をカメラ内で実現する「コンピュテーショナル・フォトグラフィ」撮影機能を搭載。ハイレゾショット、ライブND、深度合成、HDR撮影などを、「CPボタン」を押しながらコントロールダイヤルを回すことで、簡単に呼び出すことができる。
Penにピタリの新しい超小型ズーム
M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 III
35mmフルサイズ換算で28-84mmの画角をカバーする。7群8枚構成で3枚の非球面レンズを採用。沈胴式でズームリングの回転で利用可能となる。
最短撮影距離は13cmで最大撮影倍率は0.53。IPX1の防塵防滴を持つ。
予想価格は4万5000円で、10月下旬発売予定だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります