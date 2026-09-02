充電は約600日持続！ サンワサプライ、3台を切り替えられる無線キーボード「SKB-WBT43BK」発売

サンワサプライは9月1日、指先にフィットする凹みキーを採用したBluetooth＋2.4GHzコンボキーボード「SKB-WBT43BK」を発売した。パソコン、タブレット、スマートフォンの3台を切り替えて使える点が特徴だ。

キー中央にわずかな窪みを設けることで、指先が自然に位置しやすくなり、誤入力を抑えながら正確なタイピングを支援する構造だ。テンキーレスのコンパクト設計で、デスク上の占有面積を抑えられるほか、外出先へ持ち運びやすいのも利点となる。落ち着いたカラーと洗練されたフォルムで、作業空間になじみやすいデザインに仕上げた。

機能面では、Fnキーとファンクションキーを組み合わせたショートカット操作に対応し、作業効率を高める。さらに、3段階で角度調整できるスタンドを備え、長時間の入力でも姿勢に合わせやすい。接続状態や充電状況を確認しやすいLEDも搭載する。

電源は充電式で、付属ケーブルを使えば1回の充電で約1年半、約600日使えるとしており、電池交換の手間を省ける。充電しながらの使用にも対応するため、業務中の停止時間を最小限に抑えやすい。未使用時はON/OFFスイッチで誤入力を防げる点も実用的だ。