DJIが「Osmo 360 II」を日本で発表＝8K60Pの全天周ムービーが撮影できる新型360度カメラ＝実機レビュー





DJIは新型360度カメラ「Osmo 360 II」を発表した。全天周の8K映像を60fpsで撮影できるのが最大の特徴だ。

価格はスタンダードコンボが9万3610円、アドベンチャーコンボが11万990円で、即日発売となった。

先代の「Osmo 360」と、サイズや重量は同じながら、全天周動画は最高8K50Pから8K60Pに、ダイナミックレンジは13.5段から14.5段に向上した。スローモーションは4K100Pから4K240Pまたは8K480Pも可能となり、タイムラプスは8K30Pから16K30Pに向上した。

8K60Pの全天周動画

暗さに強くなり14.5段のHDR映像が撮影可能に





「Osmo 360 II」は、DJIが培ってきた空撮向け歪み補正、プロ向けRoninシリーズの映像安定化、Osmo Actionシリーズのカラーサイエンスなどの技術を結集したフラグシップモデルだ。

高ダイナミックレンジの1インチ相当スクエアHDRイメージセンサーを搭載し、昼夜を問わずクリアなパノラマ映像を記録できる点が大きな特長である。

さらに、同社初となる超高硬度交換式レンズを採用し、傷や摩耗に対する耐性を高めるとともに、破損時の迅速な交換を可能にしている。

Osmo 360 IIは、従来の1インチ長方形センサーと同等の360度撮像エリアをカバーするスクエアHDRイメージセンサーを採用している。これによりセンサーの利用効率が25%向上し、消費電力を抑えつつクリアな映像を保つことができる。ダイナミックレンジは14.5ストップまで拡張され、明暗の表現幅が従来の2倍となった。

新しいAIノイズ低減アルゴリズム「AI スーパーナイト2.0」を搭載し、光量の少ない低照度環境でもノイズを極限まで抑えた明るい映像を撮影できる。高速なアクションシーンにおいても、2.4マイクロメートルの大型ピクセルと高性能チップの連携により、8K/60fpsの滑らかな動画をモーションブラーなく記録可能だ。

新設計の交換式レンズには、傷や摩耗に強い超高硬度の光学フィルムが両面に施されている。万が一レンズが損傷した場合でも、ユーザー自身で簡単に交換して撮影を再開できる仕様だ。

本体重量は183gと軽量でありながら、105GBの大容量内蔵ストレージを搭載している。これにより、外部メディアを用意しなくても長時間の撮影を安心して行える。

バッテリーは2150 mAhと容量が増え、8K/30fpsの撮影環境で最大100分の連続録画が可能。急速充電に対応しており、わずか22分で80%まで充電できる。別売りのバッテリー延長ロッド（1万5950円）を併用すれば、駆動時間をさらに180分延長することも可能だ。

撮影をアシストするインテリジェント機能も進化している。「スポットライトフォロー」機能を使用すれば、カメラをどのように動かしても被写体を常にフレーム中央に維持できるため、編集時の再フレーミングの手間が省ける。また、前方視点とセルフィー（撮影者自身の動画）を合成したデュアル録画も可能となった。

新搭載のNFC接続により、ワンタップでDJI Mimoアプリと接続し、映像転送やアプリ内での直接編集へスムーズに移行できる。プロフェッショナル向けとして、DaVinci Resolve用のプラグインも用意されており、DJI Studioからエクスポートしたファイルをそのままインポートしてワークフローを効率化できる。

クリエイティブな表現を支える多彩な撮影モードも魅力だ。

・120MP HDR 360度写真 自然な光とコントラストで静止画を切り取る。

・16K360度タイムラプス

16Kに向上した超高解像度で、雲の動きや街の移り変わりを鮮明に記録する。

・64倍パノラマスローモーション

AIフレーム補間を使い、クロップした8K/480fps相当のスムーズなスローモーション（最大64倍）を出力する。

・8K/120fps ボルテックス

スイング操作だけでダイナミックなスローモーション映像を生成する。

・10-bit & D-Log Mカラープロファイル

10億色以上の豊かな色彩をキャプチャし、高度な色編集に対応する。

音声面では、風ノイズ低減設計が施された4マイクアレイを内蔵し、単体でもクリアな集音が可能だ。さらに、OsmoAudio直接接続に対応しており、DJI Mic 3やDJI Mic 2、DJI Mic Mini 2Sなどの外部マイクとワイヤレスで直接接続できる。

マウント部には、前後どちらの向きでも磁気で固定できる両方向クイックリリース式デザインを採用。1/4インチネジ穴を備えているため、既存のカメラアクセサリーやエコシステムともシームレスに連携する。

センサー：1インチ相当スクエアHDRイメージセンサー

ダイナミックレンジ：14.5ストップ

最大動画解像度：8K/60fps、タイムラプス時は最大16K

最大静止画解像度：120MP（360度写真）

カラープロファイル：10-bit、D-Log M

内蔵ストレージ：105GB

重量：183g

バッテリー駆動時間：8K/30fpsで最大100分連続録画（バッテリー延長ロッドでさらに180分延長可能）

充電時間：22分で80%まで急速充電

防水性能：本体単体で水深10m、インビジブル防水ケース（別売り）装着で水深50m

音声入力：4マイクアレイ内蔵、風ノイズ低減設計、DJI Micシリーズへのワイヤレス直接接続対応

ワイヤレス接続：ワンタップNFC接続、DJI Mimoアプリ連携

・Osmo 360 II スタンダードコンボ：9万3610円

カメラ本体、ポーチ、シリコンレンズキャップなどが付属。



・Osmo 360 II アドベンチャーコンボ：11万990円

スタンダードコンボに加え、バッテリー2個、バッテリーケース、セルフィ―スティックが付属。



・Osmo 360 IIレンズ交換キット（デュアル）：5280円



・Osmo 360インビジブル防水ケース：1万1550円



・Osmo 360 II バッテリー延長ロッド：1万5950円



・Osmo ヘビーデューティークランプキット：6490円

