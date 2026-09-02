【4日間限定】セブンの肉まん129円！ 本日セールスタート

セブン‐イレブンは本日9月2日から4日間限定で中華まんセールを開催します。全国の店舗で実施。

大入りなら56円お得！中華まんセール

セブン-イレブンでは中華まんが本格的になるシーズンに向けて、8月25日より中華まん各種をリニューアルして発売しています。



今回のセールでは9月2日～5日の期間で、リニューアルした「ほかほかごろっと肉まん」と「ほかほかジューシー大入り豚まん」、「ほかほかジューシー特製豚まん」（近畿のみ）を特別価格で販売します。



▲ほかほかごろっと肉まん

168円→129円 約39円オトク

販売エリア：全国

粗挽き肉と玉ねぎを合わせた具材を、もちもち食感の生地で包んだという定番肉まん。

▲ほかほかジューシー 大入り豚まん

250円→194円 約56円オトク

販売エリア：近畿を除く全国

大きめにカットした豚肉と玉ねぎを合わせ、ジューシーに仕上げたという大入りの商品。

▲ほかほかジューシー 特製豚まん

220円→172円 約48円オトク

販売エリア：近畿

近畿エリア限定。肉感のある豚肉と玉ねぎを、ほんのり甘いもちもち食感の生地で包んだという豚まん。



※税込み価格

※小数点以下の端数処理の関係で実際の価格と異なる場合があります

リニューアルした中華まんを試そう！

毎年、少しずつブラッシュアップされているセブンの中華まんですが、今シーズンは具材は素材の旨味や食感を活かし、“食べ応え”を向上。具材を包み込む生地は、よりもちもちとした食感にリニューアルされているそう。



おトクなこの機会にぜひ、リニューアルした中華まんを楽しんでみてはいかがでしょうか。

（※文中の価格はすべて税込）