RTX 5090搭載PCが13万7000円引き、パソコンショップSEVENで24時間限定セール

セブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにおいて9月3日0:00から9月3日23:59までの24時間限定で「2026/9/3 24時間限定セール」を開催する。対象は最新のゲーミングPCとデスクトップPCで、最大137,000円オフ、送料無料という内容だ。
セールの目玉は、ハイエンド構成の「ZEFT Z55BX」だ。Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版、Intel Core Ultra7-265KF、GeForce RTX 5090、64GB DDR5メモリ、2000GB SSDを搭載し、Fractal Pop XL Silent Black SolidケースとIntel Z890チップセット、1300W 80Plus Platinum電源を組み合わせる。通常1,324,800円から137,000円オフの特価1,187,800円（税抜）となる。
そのほかにも、Intel Core Ultra7-270K PlusとGeForce RTX 5070を備える「ZEFT G62BY」は特価415,800円（税抜）、AMD Ryzen 7 9700XとGeForce RTX 5070を搭載する「ZEFT R60GX」は特価425,800円（税抜）となる。いずれもWindows 11搭載で、32GB DDR5メモリと1000GB SSD、750W 80Plus Gold電源を採用するなど、ゲーム用途はもちろん、動画編集や制作用途にも使いやすい構成だ。
セール対象はこの3機種に限らず全10商品が用意され、購入はパソコンショップSEVENのセール特設ページから行う。各製品ページには構成詳細と価格が掲載されており、希望する用途や予算に合わせて選びやすい内容だ。セール期間は9月3日0時から23時59分までの1日限定となる。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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