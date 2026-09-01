人気ゲーミングPCを最大5万3000円値下げ、パソコンショップSEVENの24時間限定セール開催

セブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENの9月2日限定企画として「2026/9/2 24時間限定セール」を実施する。期間は9月2日0時から9月2日23時59分までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大53,000円オフとなる内容だ。購入は同社のセール特設ページおよび各商品ページから行えるという。

注目の対象には、AMD Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5070 Tiを搭載する「ZEFT R67AY」が含まれる。Windows 11 Home 64ビット版、メモリ16GB DDR5、1TB SSD、Fractal North ホワイトケース、850W 80Plus Gold電源を備え、通常549,800円（税抜）から53,000円引きの496,800円（税抜）で提供する。送料無料で、ゲーミング性能とデザイン性を両立した構成だ。

ほかにも、Intel Core Ultra 7-265FとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを組み合わせた「ZEFT Z59V」は通常385,800円（税抜）から36,000円オフの349,800円（税抜）、Intel Core Ultra 5-250K PlusとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを採用する「ZEFT G62AW」は通常399,800円（税抜）から30,000円オフの369,800円（税抜）となる。いずれもWindows 11 Home 64ビット版、SSD 1TBを標準搭載し、送料無料だ。

今回のセールは全10商品が対象で、用途に応じてゲーミング向けから日常利用向けまで選びやすい構成になっている。高性能CPUと最新GPUを備えたモデルが割安になるため、買い替えや新規導入を検討するユーザーにとって見逃しにくい機会だ。詳細はセール特設ページで確認できるという。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。