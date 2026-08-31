RTX 5070搭載PCも特価に！ パソコンショップSEVENが9月1日限定セール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにおいて9月1日に「2026/9/1 24時間限定セール」を実施する。セール期間は9月1日0:00から9月1日23:59までの24時間限定で、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に最大65,000円オフの特価を用意するという。購入はセール特設ページから行え、対象は全10商品だ。

注目は、ハイエンド構成の「ZEFT R60GW」だ。Microsoft Windows 11 Home 64ビット版、AMD Ryzen 9 9950X3D、GeForce RTX 5060 Ti 16GB、64GB DDR5メモリ、1000GB SSDを搭載し、ミドルタワーケースと750W 80Plus Gold電源を備える。通常624,800円（税抜）から65,000円オフの559,800円（税抜）となり、送料無料で購入できる。

同じくゲーミング向けでは「ZEFT R61GK」も見逃せない。AMD Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5070を組み合わせ、16GB DDR5メモリ、1000GB SSD、850W 80Plus Gold電源を採用する。通常476,800円（税抜）から47,000円オフの429,800円（税抜）となり、こちらも送料無料だ。さらに「ZEFT R69U」はAMD Ryzen 5 8500GとRadeon RX 9060XTを搭載したモデルで、16GB DDR5メモリ、1000GB SSD、マイクロタワーケース、650W 80Plus Bronze電源という構成だ。通常256,800円（税抜）から13,000円オフの243,800円（税抜）で提供する。

このセールは、性能重視のゲーミングPCから手頃な価格帯のデスクトップPCまでを幅広くそろえる点が特徴だ。BTOパソコンは用途に合わせてCPU、GPU、メモリ、ストレージを選びやすく、ゲーム、動画編集、日常作業まで目的別に最適化しやすいという。各モデルの詳細や購入は、セール特設ページで確認するのが確実だ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。