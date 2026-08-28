AMD Ryzen 7×RTX 5070 Ti搭載PCも対象、パソコンショップSEVENが最大6万円オフ

セブンアールジャパンは、BTOパソコンショップ「パソコンショップSEVEN」において、8月31日の0:00から23:59までの24時間限定で「2026/8/31 24時間限定セール」を実施する。対象は最新のゲーミングPCやデスクトップPC計10商品で、最大60,000円オフの特価を用意するセールだ。

注目機種のひとつが「ZEFT R68S」だ。Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版、AMD Ryzen 7 9850X3D、GeForce RTX 5070 Ti、32GB DDR5メモリ、1000GB SSDを搭載し、NZXT H9 FLOW RGB ホワイトケースと850W 80Plus Gold電源を採用する。通常599,800円(税抜)から60,000円オフの539,800円(税抜)で、送料は無料となる。

ほかにも、AMD Ryzen 9 9950Xを搭載した「SR-ar9-9360D/S9」は通常271,800円(税抜)から12,000円オフの259,800円(税抜)で、Core Ultra7-270K PlusとGeForce RTX 5060 Ti 8GBを組み合わせた「ZEFT G62BU」は通常383,800円(税抜)から34,000円オフの349,800円(税抜)で販売する。いずれもWindows 11を標準搭載し、メモリやSSDを備えた即戦力の構成となる。

今回のセールは、パソコンショップSEVENの特設ページから購入できる。掲載されている3機種以外にも対象商品があり、ゲーミング用途から一般的なデスクトップ用途まで幅広い需要に対応する内容だ。高性能CPUや最新世代GPUを狙うユーザーにとって、導入コストを抑えて選びやすい機会となる。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。