最大16万9000円オフ！ パソコンショップSEVENが8月30日限定のBTOセール

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、8月30日に『2026/8/30 24時間限定セール』を実施する。開催期間は8月30日0:00から8月30日23:59までの24時間で、最新のゲーミングPCやデスクトップPC全10商品が対象となる。最大169,000円オフの値引きが用意され、対象製品は送料無料で購入できる。
注目製品の一つが「ZEFT R60V」だ。AMD Ryzen 9 9950X、GeForce RTX 5090、128GB DDR5メモリ、2000GB SSDと2TB HDDを搭載し、be quiet！ SILENT BASE 802 Blackケースと1300W 80Plus Platinum電源を組み合わせた高性能モデルとなる。通常価格1,628,800円から169,000円引きの1,459,800円（税抜）で、購入は特設ページまたは各商品ページから行える。
そのほかにも、Intel Core Ultra 7 265FとGeForce RTX 5060を備える「ZEFT Z55XH」は通常343,800円から24,000円オフの319,800円（税抜）、「ZEFT R62Y」はAMD Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070XTを搭載し、通常413,800円から40,000円オフの373,800円（税抜）で販売される。いずれもWindows 11を採用し、用途に応じてゲーム、動画編集、日常利用まで幅広く対応する構成だ。
セール対象にはこのほか7商品が加わり、ユーザーは予算や用途に応じて構成を選べる。注文はパソコンショップSEVENのセール特設ページから可能で、各商品ページには詳細な仕様と価格が掲載されている。BTOならではの拡張性と即戦力性を兼ね備えたPCを、割安に入手できる機会となる。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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