【8/28限定】パソコンショップSEVENで最大5万9000円オフ！ RTX 5070搭載ゲーミングPCも対象

セブンアールジャパンは、「パソコンショップSEVEN」において、8月28日に「2026/8/28 24時間限定セール」を実施する。開催期間は8月28日0:00から8月28日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大59,000円オフとなる内容だ。販売は同社のセール特設ページおよび各商品ページから行われる。
注目商品のひとつは「ZEFT R65WT」だ。Microsoft Windows 11 Home 64ビット版、AMD Ryzen 9 9950X3D2、GeForce RTX 5070、16GB DDR5メモリ、1,000GB SSDを搭載するマイクロタワーPCで、850W 80Plus Gold電源を備える。通常558,800円から59,000円オフの499,800円（税抜）で、送料無料で購入できる。
「ZEFT Z58W」は、Intel Core Ultra 7 265FとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを組み合わせたモデルだ。32GB DDR5メモリ、1,000GB SSD、Intel B860チップセット、650W 80Plus Bronze電源を採用し、特価は399,800円（税抜）となる。こちらも送料無料で、通常445,800円から46,000円安い設定だ。
さらに「ZEFT R69N」は、AMD Ryzen 7 9850X3DとRadeon RX 9070XTを搭載したミドルタワーPCだ。16GB DDR5メモリ、1,000GB SSD、850W 80Plus Gold電源を備え、通常423,800円から44,000円オフの379,800円（税抜）で販売する。セール対象はこのほかにも全10商品あり、用途や予算に応じて選びやすい内容となる。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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