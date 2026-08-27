JAPANNEXT、34インチ湾曲UWQHDゲーミングモニター「JN-VC34G180-HS」を発売

JAPANNEXTは、34インチVAパネル搭載の湾曲ウルトラワイドゲーミングモニター「JN-VC34G180-HS」を発売した。直販価格は49,980円だ。UWQHD(3440×1440)解像度、180Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度に対応し、ゲーム用途とデスクワークの双方を意識した製品だ。

JN-VC34G180-HSは、34インチのVAパネルと曲率R1500の湾曲ディスプレイを採用する。21:9のアスペクト比により表示領域が広く、FPSやMMOのように視認情報が多いゲームで有利に働く構成だ。UWQHDはフルHDの約2.4倍の情報量を表示でき、横方向の作業スペースを活かしたマルチタスクにも向くという。

表示性能面では、180Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度を備え、動きの速い映像でも滑らかさを狙える設計だ。VAパネルならではの4000:1コントラスト比により、黒の締まりや映像のメリハリも期待できる。HDRにも対応し、明暗差のあるシーンをより立体的に映し出す仕様だ。

接続性は、HDMI 2.0×2が100Hz、DisplayPort 1.4×2が180Hzに対応する。PS5とのWQHD:120Hz接続にも対応し、家庭用ゲーム機とPCの両方で使いやすい。昇降式多機能スタンドは最大100mmの高さ調整と左右各30度のスイーベルに対応し、75×75mm VESAマウントや2W×2スピーカーも搭載する。メーカー保証は2年間だ。