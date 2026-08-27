JAPANNEXT、34インチ湾曲UWQHDゲーミングモニター「JN-VC34G180-HS」を発売
JAPANNEXTは、34インチVAパネル搭載の湾曲ウルトラワイドゲーミングモニター「JN-VC34G180-HS」を発売した。直販価格は49,980円だ。UWQHD(3440×1440)解像度、180Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度に対応し、ゲーム用途とデスクワークの双方を意識した製品だ。
JN-VC34G180-HSは、34インチのVAパネルと曲率R1500の湾曲ディスプレイを採用する。21:9のアスペクト比により表示領域が広く、FPSやMMOのように視認情報が多いゲームで有利に働く構成だ。UWQHDはフルHDの約2.4倍の情報量を表示でき、横方向の作業スペースを活かしたマルチタスクにも向くという。
表示性能面では、180Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度を備え、動きの速い映像でも滑らかさを狙える設計だ。VAパネルならではの4000:1コントラスト比により、黒の締まりや映像のメリハリも期待できる。HDRにも対応し、明暗差のあるシーンをより立体的に映し出す仕様だ。
接続性は、HDMI 2.0×2が100Hz、DisplayPort 1.4×2が180Hzに対応する。PS5とのWQHD:120Hz接続にも対応し、家庭用ゲーム機とPCの両方で使いやすい。昇降式多機能スタンドは最大100mmの高さ調整と左右各30度のスイーベルに対応し、75×75mm VESAマウントや2W×2スピーカーも搭載する。メーカー保証は2年間だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります