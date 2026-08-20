JAPANNEXT、USB-C給電対応の27インチWQHDモニターをAmazon限定発売
JAPANNEXTは、27インチIPSパネル採用の液晶モニター「JN-i27Q2-HSPC6」を8月20日にAmazon限定で発売する。参考価格は26,980円だ。WQHD（2560×1440）解像度、USB-C最大65W給電、昇降式多機能スタンドを備え、仕事用から動画編集まで幅広い用途を想定した製品だ。
「JN-i27Q2-HSPC6」は、フルHD比で約78％高精細なWQHD表示に対応する27インチモデルだ。IPS（ADS）パネルの採用により上下左右178度の広視野角を確保し、sRGB 99％の広色域と最大輝度350cd/㎡によって、写真や映像の色表現にも配慮しているという。
スタンドは昇降式の多機能タイプで、横置き時に最大110mmの高さ調整が可能。さらにピボット回転、スイーベル左右25度にも対応し、作業姿勢や設置環境に合わせて画面位置を細かく調整できる。サイズはおよそ幅615×奥行220×高さ420-530mm、重量はおよそ5kgとなる。
接続端子はHDMI 2.0×1、DisplayPort 1.2×1、USB-C×1を搭載する。USB-Cは最大65W給電に対応し、対応PCならケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電をまとめられる。KVM機能も備え、モニターにつないだキーボードやマウスを複数端末で共有できる点も利便性が高い。AdaptiveSync（FreeSync）、フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード、2W×2スピーカー、75×75mm VESAマウント対応も特徴だ。
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