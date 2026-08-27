JAPANNEXT、約300gの10.5インチフルHD+モバイルモニター「JN-MD-IPS105FP2」を発売

JAPANNEXTは、10.5インチのIPSパネルを搭載したフルHD+モバイルモニター「JN-MD-IPS105FP2」を発売した。直販価格は17,980円で、Amazon.co.jp、楽天市場、Yahoo!ショッピングなどの各ECサイトから購入できる。

「JN-MD-IPS105FP2」は、1920×1280ドットのフルHD+解像度に対応した10.5インチモデルだ。アスペクト比は3:2で、従来の16:9フルHDより縦方向の表示領域が広く、ニュースや資料、ウェブ閲覧で一度に見渡せる情報量が増える。約300g、最薄部10mmの薄型軽量設計により、外出先やワーケーション、自宅の省スペース環境でも扱いやすい。

表示面にはIPS(ADS)パネルを採用し、上下左右170度の広視野角を確保する。最大輝度は400cd/㎡、sRGB:100%の広色域に対応し、HDR400相当の映像表現をうたう。写真や動画、ゲームの表示で明暗差をくっきり描き、自然な色再現を重視したい用途にも向く構成だ。

機能面では、電源と映像を1本で送れるUSB-Cを2基、miniHDMI 1.4を1基備えるほか、75×75mmのVESAマウントにも対応する。付属の折りたたみスマートケースはマグネット着脱式で、スタンドとしても使える。さらにAdaptiveSync(FreeSync)、フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード、1W×2スピーカーを搭載し、長時間の作業や映像視聴にも配慮した仕様だ。メーカー保証は2年となる。