このページの本文へ

ソニー、約2万円で手に入るワイヤレスヘッドホン「WH-CH730N」と7000円台の「WH-CH530」を発表

2026年09月08日 11時45分更新

文● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

色の選択肢が豊富なのもポイントだ。

　ソニーは9月8日、ミドルクラス・エントリークラスのワイヤレスヘッドホン2機種を発表した。価格はともにオープンプライス。発売は9月18日を予定している。

高音質と高性能なANCを手軽な価格で「WH-CH730N」

　ミドルレンジの「WH-CH730N」はアクティブ・ノイズキャンセリング（ANC）対応のワイヤレスヘッドホンで「WH-CH720N」の後継となる。形状は耳を追おうオーバーイヤー型。実売価格は2万2000円前後になる見込みだ。

WH-CH730N

　本体には、左右合計4つのマイクを備えており、ハイブリッド型ANC（フィードバック／フィードフォワードのデュアル方式）に対応。

　持ち運び時に40％占有体積が小さくなる折りたたみ構造を採用したほか、ハウジングも丸みを帯びた新形状となった。外側に向けて設置したフィードフォワードマイクの位置も最適化していて、風切り音の低減にも配慮したデザインとなっている。

ハウジングは新形状で、フィードフォワードマイクは風切り音にも配慮している。

　ドライバーは30mm径のダイナミック型。BluetoothコーデックはSBC、AACに加えて、LE Audioにも対応。立体音響技術の「360 Reality Audio」も利用できる。

　通話の品質では「ボイスピックアップテクノロジー」の改善もポイント。これはビームフォーミングマイクとセンサーを活用しつつ、AIで収音している音の種類を分類し、人の声だけを聞きやすく届ける技術だ。

　LE Audioへの対応によって、声の伝送もワイドレンジ化しており、従来は7kHzでカットしていた高域が14kHzまで伸びている。こもり感がなくクリアな聞こえにつながる。

　機能面では専用の「Sound Connect」アプリで設定できるEQのバンド数が5から10にアップした。これは「WH-1000XM6」に匹敵する性能。プリセットEQに「Game」も追加された。

　AACやMP3に圧縮する際に失われる高域成分を補完するDSEEにも引き続き対応。また、意図しない音量の上げ過ぎを防ぐ「最大音量制限の設定」や音楽の積算音圧、リアルタイム音圧の可視化ができる「セーフリスニング」など、Sound Connectアプリの機能も改善された。

　バッテリー駆動時間は、約50時間（ANC ON）／約75時間（ANC OFF）と、従来の約35時間／50時間から大きく改善。3分の充電で60分再生、10分なら4.5時間の急速充電にも対応する。

　過度な充電でバッテリーが劣化することを防ぐ「いたわり充電」の機能も新搭載だ。

折りたたみ機構を採用している。

カラーバリエーションが豊富なのもこのシリーズの特徴だ。

　本体重量は207gで、カラーはブラック、ブルー、ベージュ、ホワイト、ピンクの5色展開となる。

音がくっきりとしていて低音の充実度やANCも高水準！

　サウンドは、音は輪郭がはっきりしていて躍動感がある。

　ハイレゾ対応ヘッドホンではないもののワイドレンジで、充実感のある低域と、メリハリ感のある高域のバランスが優れている。

　ソニーのヘッドホンはハイエンドの1000Xシリーズに注目が集まりがちだが、この機種は一般的なワイヤレスヘッドホンの中でもなかなかハイクオリティな印象。いい音を手軽に手に入れたい人にはよい選択肢になる。

　装着感も良く、ヘッドホン全体が高価になる中、実際に手に取って常用する機種として魅力的な選択に感じた。カラー展開も豊富なので、選んで使う楽しみもあるだろう。

軽量で手頃な価格が魅力の「WH-CH530」

　エントリークラスの「WH-CH530」は、「WH-CH520」の後継機種でノイズキャンセリング機能を持たないオンイヤー型。実売価格は7700円前後になる見込みだ。

WH-CH530

　ドライバーサイズは30mmで、DSEEに対応。ハンズフリー通話機能、AIを活用したノイズサプレッションを強化。周囲のノイズを抑えた収音が可能になっている。

　連続再生時間も約50時間から約55時間に伸び、3分充電で1.5時間、10分充電なら5.5時間再生の急速充電にも対応する。EQは10バンド＋Gameプリセットを搭載。Sound Connectアプリの最大音量制限やセーフリスニングなど、アプリ機能も概ねWH-CH730と同等だが、いたわり充電は非対応となる。

従来はカラーバリエーションを後から追加することが多かったが、最初から6色が用意されている。

　カラーはブラック、コバルト、ミント、ホワイト、ピンク、コラールの6色展開。従来機は発表時に4色、あとから2色が追加されたが、本機では最初から6色をリリースする。ヘッドホン自体のデザイン変更はないとのこと。約147gと軽量な本体も魅力だ。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
￥181,469
2
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
￥125,800
3
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
￥159,800
4
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
￥139,800
5
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
￥62,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,413
2
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥7,313
3
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,899
4
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
￥2,290
5
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
6
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
￥1,590
7
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
￥9,990
8
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
9
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
￥2,480
10
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
￥20,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン