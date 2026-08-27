【本日限り】ゲーミングPCが最大7万8000円オフ、パソコンショップSEVENの限定セール

セブンアールジャパンは、同社が運営するパソコンショップSEVENにおいて、8月27日から8月27日23:59まで「2026/8/27 24時間限定セール」を開催中だ。対象は最新のゲーミングPCとデスクトップPCで、最大78,000円オフとなる注目企画だ。購入はセール特設ページから行える。
主な対象機種の一つが、ZEFT R65Cだ。AMD Ryzen 9 9900X、GeForce RTX 5080、32GB DDR5メモリ、2TB SSDを搭載し、NZXT H9 FLOW RGB ホワイトケースと1000W 80Plus Gold電源を採用する。通常776,800円から78,000円引きの698,800円（税抜）で、送料無料となる。
ほかにも、ZEFT Z56BLはIntel Core Ultra 5-235とGeForce RTX 5060 Ti 8GBを組み合わせた構成で、通常328,800円から29,000円オフの299,800円（税抜）だ。ZEFT R60HNはAMD Ryzen 9 9900XとGeForce RTX 5070を備え、通常464,800円から45,000円オフの419,800円（税抜）となる。いずれもWindows 11を搭載し、用途に応じて性能と価格のバランスを選びやすいラインアップだ。
セール対象は全10商品に拡大しており、ゲーミング用途だけでなく、動画編集や制作、日常の高性能PC需要にも応える内容だ。販売はパソコンショップSEVENの特設ページから確認でき、各モデルの詳細構成や在庫状況もあわせてチェックしたい企画だ。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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