AMD Ryzen 9・RTX 5090搭載BTO PCが特価　パソコンショップSEVENの24時間限定セール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、8月26日に「2026/8/26 24時間限定セール」を実施する。開催期間は8月26日0:00から8月26日23:59までの24時間限定で、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大174,000円オフとなる内容だ。購入はセール特設ページから行う構成だ。

注目機種の1つが「ZEFT R65XU」だ。OSはMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版、CPUはAMD Ryzen 9 9950X3D2、GPUはGeForce RTX 5090、メモリは128GB DDR5、ストレージは2000GB SSDという最上位級の構成だ。ケースはCoolerMaster MasterFrame 600 Black、電源は1300W 80Plus platinumで、通常1,673,800円（税抜）から174,000円オフの特価1,499,800円（税抜）となる。送料無料で、専用商品ページから購入する仕組みだ。

ミドルハイクラスでは「ZEFT R66J」が399,800円（税抜）で登場する。AMD Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5070、32GB DDR5メモリ、1000GB SSDを搭載し、750W 80Plus gold電源を組み合わせたバランス型のゲーミングPCだ。通常価格439,800円（税抜）から40,000円オフで、こちらも送料無料となる。軽快なゲームプレイや制作用途を見据えた構成として選びやすいモデルだ。

さらに「ZEFT Z56Y」もセール対象だ。intel Core Ultra 5-235、GeForce RTX 5060 Ti 8GB、16GB DDR5メモリ、1000GB SSD、キューブタイプケース、intel B860チップセット、750W 80Plus gold電源という内容で、特価319,800円（税抜）となる。通常347,800円（税抜）から28,000円オフで、他にも計10商品が対象となるため、用途や予算に応じて選択肢が広がる。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。